中关村在线消息：北京时间5月15日消息，今天万和电气总裁卢宇聪走进拼多多直播间，在30万拼多多网友面前为万和的热水器、厨电系列产品代言。



拼多多上线佛山优品馆，万和总裁卢宇聪走进拼多多直播间

直播当天，佛山市政府与拼多多签署战略合作协议，上线“佛山优品馆”，佛山市副市长乔羽以直播推介主持人的身份，带网友走近万和等佛山制造大牌企业，向网友介绍家电、家装建材、家纺、家居、食品饮料等优质产业带。

作为一家扎根佛山的民营企业，自1993年成立以来，万和已发展成为国内热水器、厨房电器等领域的先进制造业企业。目前，公司在顺德等生产基地的年产能超过1500万台。

“我今天给大家推荐的是万和燃气热水器旗舰产品——L8亲肤型双防智能零冷水热水器，无论是性能、设计还是工艺，都是行业领先。”卢宇聪向直播间近30万网友介绍，这款智能、舒适的热水器，可以解决开花洒要放很长一段冷水出来的用户痛点，还配载智能芯片，通过用户使用习惯自动学习用水时间、温度，还可以多种交互方式实现远程控制。

据悉，万和在燃气热水器市场的综合占有率，截至2019年，已经连续16年位居行业第一，跻身工信部公布的制造业单项冠军培育企业之列。此外，万和的消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器等产品市场占有率也均处于行业前列。

卢宇聪介绍，万和接下来的重点发展方向是渠道优化和升级，将品牌继续向四五级市场渗透，向更广阔的消费市场，提供优质的产品和服务。

拼多多覆盖全国的6亿年活跃买家，为万和提供了新平台。卢宇聪表示，万和将和拼多多一起，致力于在厨卫电器以及生活热水系统领域，为消费者提供更美好的生活体验。

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