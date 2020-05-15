京东与爱回收合推“5G手机一站式以旧换新”最低补贴360元

随着5G时代的开启，早日用上5G手机成为众多消费者的心之所向。为此，京东联合爱回收打造了“向往的换新生活5G手机一站式以旧换新”主题活动，全场可享最低360元专享购机补贴（旧机回收金额需满足活动门槛）。活动于5月15日正式开启，届时消费者可用旧手机换5G手机，享受高额补贴的同时，更能体验“取送同步”的一站式以旧换新服务，轻松开启“向往的5G生活”。



近日，热门综艺节目《向往的生活4》重回观众视野，节目中恬淡惬意的田园生活让无数观众心生向往。在本季的节目当中，知名主持人何炅作为京东5G首席体验官，为观众们展示了由5G生活所带来的快意人生，而节目当中的另外一位灵魂人物，知名演员黄磊也贴心地向观众们推荐了快速开启5G生活的小窍门：上京东APP以旧换新，用旧手机换5G手机，还有最低360元的专享购机补贴。

进入2020以来，5G新品手机集中发布，各大品牌争相推出各具特色的手机产品，极大丰富了消费者的选择。基于玲琅满目的产品，京东为消费者推出了“向往的换新生活5G手机一站式以旧换新”专场活动。活动联合华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、一加、Apple、三星、努比亚等各大手机品牌共同打造，型号涵盖华为P40系列、荣耀30系列、OPPOAce系列、一加OnePlus 8 系列、小米RedmiK30 极速版等诸多热门系列机型，让消费者用最快捷的方式、最超值的优惠，买到心仪的5G手机。

值得一提的是，本次活动采用“一站式以旧换新”的服务形式。消费者可根据自己的需求，选择上门或者门店自提的交易形式。订单下达之后，爱回收质检工程师将与您联系，确认上门或自提的时间，将新机交付到您的手中，并同步回收旧机，同时协助用户完成数据转移。后期，爱回收将为回收的电子产品进行信息深度清除，保障用户的个人信息和隐私安全。

5月15日活动当天，消费者可在京东APP上搜索“以旧换新”，点击进入活动会场，或者在心仪的手机商品页找到“以旧换新”链接，直接进入订单页，旧机回收金额达到活动门槛后，可享受到最低360元的专享购机补贴，且还有大量指定机型享受更高的补贴。

一站式以旧换新活动规则

除了“一站式以旧换新”服务，消费者还可以选择“以旧换新”得京东E卡补贴活动，即消费者在指定活动时间内提交和完成回收订单就能得到对应金额的京东E卡。

以旧换新得E卡活动规则

探索更多优惠，让我们相约5月15日京东APP“向往的换新生活5G手机一站式以旧换新”活动专场吧！

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