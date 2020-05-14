微软将停止支持32位Win10系统？别慌，仅针对OEM客户

此前微软停止对Windows 7操作系统提供支持，引起了很多用户的关注。没想到微软加快了产品迭代的步伐，近日又传出微软将停止支持32位Win10系统的消息，也引起了不小的波澜。不过详细了解过后，其实微软只是针对OEM版本，不会影响现有PC设备。



微软将停止支持32位Win10系统？

据外媒报道，从2020年5月更新开始，微软将停止向PC制造商提供32位Windows 10，最低硬件要求文档中显示了这项更改，微软将逐步淘汰32位版本的Windows10系统。

目前受到影响的仅仅是OEM客户，不会影响现有的PC设备，用户仍然可以购买Windows 10其它版本，并使用它来获取32位系统。

这里需要强调的是，一般大部分用户都会选择64位版本的Windows操作系统，因为当前主流PC的内存规格早已经超出了32位时代的限制，因此微软将停止支持32位Win10系统，其实本质上来讲对很多终端用户来讲其实并没有什么影响，大家不必过分恐慌。

以下为微软关于Windows 10桌面版最低硬件要求的声明:

“从Windows 10 2004开始，所有新的Windows 10系统都将要求使用64位版本，微软将不再为OEM发布32位版本。这不会影响使用较早版本Windows 10中32位客户系统;微软仍然致力于在这些设备上提供特性和安全更新，包括在非OEM渠道中继续提供32位媒体可用性，以支持各种升级安装场景。”



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