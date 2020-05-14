中关村在线消息：近日据悉，Poimo公司通过研发将便携自行车提升到了新的高度，这款有点萌的电动车在今年的ACM CHI大会上展示，它是一款可充气的电动自行车，当你不骑的时候，可以装在一个小背包里。



可塞进背包的充气电动自行车Poimo公布

目前这款电动自行车还处于原型阶段，所以实际设置起来可能要比视频中展示的要更麻烦一些。

车轮和车把手都是可拆卸的而且这个原型版本似乎还需要一个外置的空气压缩机来把它泵起来，以承受骑行者的重量，一旦充好气并组装起来，那么你就可以带着它出发了。

这款原型还存在很多疑问，例如续航多久？根据IEEE Spectrum的数据，整个东西的重量只有5.5公斤约12磅，所以续航能力可能很小。

那些双轮单元也能装进背包里吗？如果它有内置的空气压缩机的话，设置和充气需要多长时间？

相信上述问题终会得到解决，这款充气便携自行车看起来令人充满期待，感兴趣的朋友请关注我们后续报道。【7439287】

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