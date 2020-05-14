中关村在线消息：据悉，在昨日AMD正式发布了新一代图形工作站专业显卡“Radeon Pro VII”，面向电视广播、工程计算、图形建模等专业领域，可提供出色的图形、计算性能。



AMD Radeon Pro VII专业级显卡亮相 支持PCIe 4.0

Radeon Pro VII专业卡和已经退役的高端游戏卡Radeon VII一样，基于AMD的第一个7nm工艺GPU核心，代号“Vega 20”，集成132亿个晶体管，核心面积331平方毫米，拥有60个计算单元、3840个流处理器。

虽然核心频率未披露，不过从13.1TFlops单精度浮点、6.5TFlops双精度浮点的峰值性能指标来看，肯定是低于Radeon VI的最高频率1800MHz，粗略计算应该是略微超过1700MHz，同时整卡功耗也从300W大幅降低到了250W，8+6针辅助供电。

显存依然是16GB HBM2，位宽4096-bit，频率为1GHz，带宽达1TB/s，并且支持ECC错误校验。

Radeon Pro VII绝不是Radeon VII改个名字而已，它解锁了隐藏的PCIe 4.0，证明这并非新的Navi核心的专利。

该显卡还支持高带宽、低延迟的Infinity Fabric Link互连总线，可以并连两块Radeon Pro VII显卡，直连带宽高达168GB/s，相当于PCIe 3.0 x16的5.25倍之多，而且支持共享显存，双卡就拥有多达32GB，可应对更复杂的专业工作负载，而不是像以往的双卡一样只能利用一半显存。

远程访问、帧锁定Frame lock、同步锁定Genlock这样的传统专业技能必须有，同时凭借四个miniDP 1.4视频接口，可最多支持6台显示器同步输出，从而支持完整的HDR、8K分辨率。

AMD Radeon Pro VII专业卡将从6月中旬起全球上市，建议零售价1899美元，约合人民币1.35万元，OEM厂商也会在下半年推出配备该卡的图形工作站。【7439225】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AMD Radeon Pro VII专业级显卡亮相 支持PCIe 4.0http://news.zol.com.cn/743/7439225.html