中关村在线消息：近日据悉，外媒ZDNet发现的一份支持文档显示，Microsoft Defender在设置面板中设置了一个专门的选项，可以阻止你阻止安装已知的不需要的程序或应用程序。



Win10 May 20启用新功能：阻止安装潜在不用程序

Windows 10 May 2020功能更新即将引入一项新的安全功能，可以帮助用户检测并阻止PC安装PUA——潜在不需要的应用程序。

这个功能在Windows 10以及Microsoft Defender已经有一段时间了，不过此前是通过组策略设置来访问的。

不过在Windows 10 May 2020功能更新中，Microsoft Defender将主动保护你的PC免受PUA威胁。

PUA全称是potentially unwanted applications，也就是指潜在不需要的应用程序。例如其中一款应用就是CCleaner，它有时会与Avast杀毒软件捆绑在一起。

微软的新Edge浏览器早在3月份开始就已经阻止潜在不需要的应用程序的下载，但Windows Defender现在将在2020年5月的更新中为所有的Windows 10用户提供这个功能。

根据微软的支持页面显示，你可以在Microsoft Defender中打开PUA保护，方法是：进入 "开始">"设置">"更新与安全">"Windows安全">"应用与浏览器控制">"基于声誉的保护设置"。激活后，微软建议在 "潜在不需要的应用拦截 "部分下打开两个额外的设置：拦截应用和拦截下载。【7439122】

（文中图片来自互联网）

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