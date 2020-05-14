快手起诉抖音最新进展：抖音发布回应并提起反诉

抖音和快手是目前国内乃至全球范围内最火热的两款短视频应用，因此自然少不了展开正面的直接竞争和交锋。近日，快手起诉抖音事件受到网友热切关注，目前抖音发布回应并提起反诉。整个事件究竟怎么回事呢？我们不妨从头进行梳理。

此前有国内媒体报道，5月12日，海淀法院网发布案件快报称，因认为在第三方APP中搜索“快手”二字，置顶搜索结果为“抖音短视频”，快手开发及运营主体北京快手科技有限公司将北京微播视界科技有限公司诉至法院，要求其停止侵权行为，并索赔500万元。

随后事件经过发酵，直至5月13日，针对北京市海淀法院发布案件快报“快手诉抖音侵权索赔500万”一事，字节跳动官方回应称，“我们尚未收到法院通知，具体情况还在了解中。”

字节跳动官方表示，“今年年初，我们发现快手在百度、小米应用商店等平台推广中多次使用今日头条等相关产品品牌为快手产品导流。在相关应用商店搜索‘头条’，‘剪映’下载等，出现的均为快手下载链接，为了达到更好的导流效果，快手的下载链接甚至使用了今日头条的商标。”字节跳动已就此向快手提起诉讼。海淀法院已于3月6日立案。该案目前已经完成了证据交换。



快手起诉抖音的原因

而快手起诉抖音，也以类似的理由对抖音提起控诉。快手公司称，发现在第三方应用商店“360手机助手”内输入“快手”二字，出现的搜索结果第一条并非“快手”产品，置顶搜索结果竟然为“抖音短视频”应用程序，并且在应用程序名称右侧显示有“推广”标识。

点击该搜索结果即可完成“抖音短视频”应用程序的安装及正常使用。经应用商店公示及“抖音短视频”《用户服务协议》约定，北京微播视界科技有限公司为“抖音短视频”的开发及运营主体。

快手公司认为，抖音运营主体微播视界将“快手”设置为付费关键词的行为，利用了其公司在春节期间斥巨资推广运营产品的契机以及“快手”商标知名度，对自身产品进行推广宣传，且因双方产品功能高度相似，相关网络用户本欲通过搜索“快手”搜索相关产品，但搜索结果却被链接到“抖音”所运营的产品，因此使得快手公司提供的产品与其注册商标之间的特定联系被削弱，从而实质上损害了快手公司获取的商标专用权，因此构成商标侵权。

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