中关村在线消息：据悉，苹果公司从美国专利与商标局PTO获得了一项汽车安全方面的新专利，传闻中的Apple Car汽车或在很大程度上颠覆当前相关的汽车设计。











苹果新专利曝光：Apple Car气囊系统颠覆性设计

一直有传闻称苹果正在研发自己设计的汽车“Apple Car”，苹果也确实提出过各种设计来改变人们的驾驶方式，包括改变天窗和车门设计，以及各种内部元素。



作为这种大规模重新设计的一部分，苹果还考虑到了人们乘客以非传统方式坐车的情景。当前，汽车的座椅通常是单向的朝前，但苹果的自动驾驶车辆系统Apple Car可能会让所有的座椅都面向车辆的中间，就像是一个房间，每个人都可以相互交谈。

这种新的安排需要从根本上重新考虑车辆所采用的安全系统，以便在发生碰撞时确保乘客的安全。在当前的标准情况下，可以在某些地方安装安全气囊，来防止司机和乘客撞到车辆的部件，或在撞车后的运动中过度伸展身体。

但正如苹果专利中所描述的那样，如果让所有的座椅都面向车辆的中间，那么当前位置上的安全气囊就起不到保护乘客安全的作用。

在美国专利与商标局授予的一项名为“乘员安全系统”的专利中，苹果试图通过使用一些不同的元素来解决这个问题。

当检测到即将碰撞时，苹果建议使用可展开的隔板，这种隔板具有可伸展的侧臂和额外的阻挡材料。

正如专利图示所展示的那样，要做到这一点，可以在乘客和车窗之间设置可滑动的充气屏障。

可伸展的侧臂是一种限制乘客在撞击中运动的方式，从乘客面前的窗栏中弹出。就像在撞车事故中，乘客被抛向前方，但被“安全约束”固定住了，在他们前面放一个气囊，限制了他们的移动范围。

要做到这一点，还能以更简单的方式来实现。例如，只需在乘客正前方的车顶天花板上部署一个大型安全气囊，也可以限制乘客移动，并缓解冲击。这甚至还可以通过安全带的形式来实现，即将安全气囊内置到安全带中。

苹果表示，如果在安全带或天花板上部署安全气囊，仍可以使用隔板，但更多的是为了防止安全气囊的进一步移动，因为它给了安全气囊更多的阻力来对抗使用者的体重。隔板还可以包括隐藏的系绳，将安全气囊的展开引导到预定的位置。

隔板还能为车内松散的物品提供保护，确保后座上的物品被隔板挡住，而不是被抛到车辆内部的前半部分，从而消除了高速投射物的进一步损害。

除了安全气囊，这项专利还提到了乘客在碰撞中面对面相撞的可能性。对于反向安装的前排座椅和传统的后排座椅座椅均朝向车辆中间时的情景，前排的撞击可能会迫使后排乘客接触到前排乘客的脚或膝盖。同样，后排乘客也会感受到更多的冲击。

为了减轻撞击所导致的冲击，并将乘客之间接触的可能性降至最低，苹果建议座椅本身可以提供一些移动。一旦检测到撞击，座椅可能会向前移动一小段距离，而前排座椅可能会比后排移动得更远。

通过移动座椅，后排乘客感觉到的对身体的作用力较小，从而减少了他们的身体在撞车时被向前拉的距离，进而降低了受伤的风险。通过移动前排座椅，将最大限度地减少后排乘客在相同的撞击中，接触前排乘客四肢的机会。

苹果每周都会提交大量的专利申请，但并不能保证这些概念将来一定会出现在真正的产品或服务中。【7438406】

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