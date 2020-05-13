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    GalaxyA21s渲染图公布：6.5吋打孔屏+3GB内存+NFC

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，国外知名爆料达人Sudhanshu Ambhore分享了该机的最新渲染图，并透露了屏幕尺寸、内存和存储选项等规格细节。

    GalaxyA21s渲染图公布：6.5吋打孔屏+3GB内存+NFC

    GalaxyA21s渲染图公布：6.5吋打孔屏+3GB内存+NFC
    GalaxyA21s渲染图公布：6.5吋打孔屏+3GB内存+NFC

    三星Galaxy A21s会配备 6.5 英寸 @ 720×1600 分辨率的 HD+ IPS 显示屏，而不是早前 FCC 爆料的 6.4 英寸。存储方面，该机或采用 3GB RAM + 64GB ROM 的组合，且支持 microSD 扩展。

    Galaxy A21s 或从 Galaxy A21 的后置四摄缩减为三摄，但主摄从 16MP 升级到 48MP，辅以 8MP 副摄 + 第三颗 2MP 传感器，前置则是 13MP 单摄。

    Galaxy A21s 或配备 5000 mAh 大电池。连接方面，其采用了 micro-USB 端口（而不是 Type-C），支持 NFC、双 SIM 卡、3.5mm 耳机、以及蓝牙 5.0 。【7438377】

    （文中图片来自互联网）

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