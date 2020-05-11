中关村在线消息：近日，据外媒Windowslatest消息，Windows 10的原始免费升级优惠已在多年前正式到期，但通过他们实际的测试体验后发现，免费升级至今依旧有效。



微软福利：Win7和8.1系统仍可免费升至Win10

Windows用户可以下载微软官方提供的Media Creation Tool媒体介质创建工具,选择“Upgrade this PC now现在升级这台电脑”即可。

升级完成并将设备连接到Internet后将激活Windows 10的数字许可证。用户可以通过转到设置>更新和安全性>激活来验证激活状态。

目前尚不清楚微软何故至今保留着Win10这个免费服务，也许是对Win10迟到3年才达成的10亿用户量仍旧不满意。

按照之前第三方统计的结果看，Windows 10的份额从57.34%下降到了56%，Windows 7的市场份额从26.3%下降到25.59%。【7436177】

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