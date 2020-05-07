iPhone 12在5G上还藏猫腻？要注意好了

中关村在线消息：依今年的形势，iPhone 12必然得支持5G网络了，不过有爆料称，苹果有可能会在iPhone 12的5G上做点“手脚”以降低其成本。





分析师Jon Prosser表示，苹果今年的四款iPhone 12均会支持5G，但是5.4寸的iPhone 12和6.1寸的iPhone 12 Plus的5G不支持毫米波频段，只有另两款高配机型会支持。

这意味着，两款低配版的iPhone 12在5G支持上天生存在残疾，无法与部分运营商兼容，比如只使用毫米波频段的运营商Verizon。

苹果这么做显然是为了降低成本，也会在产品差异上得到体现，如果你希望支持全部的频段，那只能选购高配版的机型。

但值得一提的是，我国的三大运营商都不支持毫米波频段，所以iPhone 12到底支不支持毫米波频段对我们是没有影响的，就算支持我们这也用不上。

Jon Prosser最近频繁爆出iPhone 12的重磅消息，包括四款机型的售价，他爆料称5.4寸iPhone 12售价649美元，6.1寸iPhone 12 Plus售价749美元，6.1寸iPhone 12 Pro售价999美元，iPhone 12 Pro Max售价1099美元。

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