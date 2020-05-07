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    史上最牛山寨机 动三星的土还敢申请专利？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：山寨手机我们也算是没少见的，但是今天我们看到的这组山寨机却是真的玩出来花，不仅要百分百山寨，甚至还要申请专利。

    三星Galaxy S20系列仿制机现身，还申请了专利

    在WIPO数据库中出现了这样一组注册专利，它们完全就是三星Galaxy Z Flip、Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra四款机型的外观，但注册它们的并不是三星。

    从专利图上我们可以看到，这四款机型的背面的三星LOGO已经被抹去，P上了一个“Butterfly”的LOGO，而且这LOGO完全没有经过艺术设计，真就PS里自带默认字体打出来的。

    据悉，这家名为Butterfly Global Investments Company的公司位于非洲东部的塞塞尔群岛，而仿制这些机型的Geosum International Global Investments Grup则来自西班牙马德里，主业是建筑工程和房地产。

    可以说这简直是一种迷惑行为，不知道大家对此是怎么看的呢？

    （7433049）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：史上最牛山寨机 动三星的土还敢申请专利？http://news.zol.com.cn/743/7433049.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7433049.html report 683 中关村在线消息：山寨手机我们也算是没少见的，但是今天我们看到的这组山寨机却是真的玩出来花，不仅要百分百山寨，甚至还要申请专利。在WIPO数据库中出现了这样一组注册专利，它们完全就是三星Galaxy Z Flip、Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra四款机型的外观...
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