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    Galaxy S20 Ultra意象白国行版明日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星为Galaxy S20 Ultra追加了一款全新的的“意象白”配色，现在这款新配色版的国行Galaxy S20 Ultra也敲定了发售日期，将于5月1日正式开售，售价为9999元。

    9999元：三星 S20 Ultra“意象白”将于5月1日正式开售
    图片说明

    三星Galaxy S20 Ultra意象白国行版采用6.9英寸Dynamic AMOLED Infinity-O屏幕，支持120Hz刷新率与HDR10+。

    核心方面搭载骁龙865处理器，支持双模5G连接，配备12+256GB内存组合，内置5000mAh电池，支持45W快充，支持IP68级防尘防水。

    三星Galaxy S20 Ultra最大的亮点就是支持100倍变焦，配备1.08亿像素的主镜头，支持9合1像素技术，可以再弱光环境下获得更好的进光量，同时这款手机配备了一个高达10倍的潜望式光变镜头，多镜头组合后可以实现100倍的变焦能力。

    除了Galaxy S20 Ultra意象白，三星Galaxy S20还提供遐想灰、浮氧蓝、柔雾粉三种配色，Galaxy S20+则提供幻游黑、遐想灰、浮氧蓝三种配色。

    （7430689）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7430689.html report 734 中关村在线消息：三星为Galaxy S20 Ultra追加了一款全新的的“意象白”配色，现在这款新配色版的国行Galaxy S20 Ultra也敲定了发售日期，将于5月1日正式开售，售价为9999元。图片说明三星Galaxy S20 Ultra意象白国行版采用6.9英寸Dynamic AMOLED Infinity-O屏幕，支持12...
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