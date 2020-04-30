Galaxy S20 Ultra意象白国行版明日开售

中关村在线消息：三星为Galaxy S20 Ultra追加了一款全新的的“意象白”配色，现在这款新配色版的国行Galaxy S20 Ultra也敲定了发售日期，将于5月1日正式开售，售价为9999元。



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三星Galaxy S20 Ultra意象白国行版采用6.9英寸Dynamic AMOLED Infinity-O屏幕，支持120Hz刷新率与HDR10+。

核心方面搭载骁龙865处理器，支持双模5G连接，配备12+256GB内存组合，内置5000mAh电池，支持45W快充，支持IP68级防尘防水。

三星Galaxy S20 Ultra最大的亮点就是支持100倍变焦，配备1.08亿像素的主镜头，支持9合1像素技术，可以再弱光环境下获得更好的进光量，同时这款手机配备了一个高达10倍的潜望式光变镜头，多镜头组合后可以实现100倍的变焦能力。

除了Galaxy S20 Ultra意象白，三星Galaxy S20还提供遐想灰、浮氧蓝、柔雾粉三种配色，Galaxy S20+则提供幻游黑、遐想灰、浮氧蓝三种配色。

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