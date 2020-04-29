早报：雷军称做硬件不赚钱 三星Note20曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

传京东秘密提交上市文件 最早6月在香港进行二次上市





据路透社旗下媒体IFR，知情人士称，京东秘密提交上市文件，拟在香港进行二次上市。京东可能出售至多约5%的股份，在香港上市大约融资34亿美元，预计最早在6月上市。



截止本周二收盘，京东股价下跌4.39%，报43.58美元。

一加Z将于7月份推出，售价更便宜





爆料人Max J.在一条神秘的推文中暗示，名为一加Z的手机将于今年7月推出，会比一加8和8 Pro便宜。一加 Z早些时候被称为一加 8 Lite，是2015年推出的一加X的后续产品。根据之前的传闻，一加Z会采用长方形的摄像头模块，并且放在机身右上角，而不是一加8和一加 8 Pro的中间对齐的摄像头模块。



传闻还称，这款即将推出的一加平价手机将采用6.4英寸或6.5英寸的AMOLED显示屏，支持屏下指纹，机身底部有Type-C接口，侧面保留三段式开关，没有耳机插孔，并且这将是首款搭载联发科处理器的一加智能手机，具体处理器型号或为联发科1000L。

上市在即！微软Surface Book 3通过FCC认证





根据外媒mspoweruser的消息，微软第三代Surface Book，型号为1899，最近通过了FCC认证。今年早些时候报道，一款搭载GTX 1660 Ti Max-Q的微软设备现已出现在了3DMark数据库中，显然为微软的Surface Book产品。



新款笔记本搭载了英特尔十代酷睿处理器，显卡为Max-Q低功耗设计的GTX 1660 Ti，GPU频率为1245MHz，采用了6GB显存。此外，英国零售商John Lewis意外地在谷歌上刊登了Surface Book 3的广告，确认设备即将到来。

雷军：你们买 100 块钱小米硬件产品，我们挣了不到一块钱





雷军在《中国企业家》上表示，卖一百块小米的硬件产品，我们挣了不到一块钱。很庆幸我们还赚钱，不是做赔钱赚吆喝的生意。即便有一天我们变成世界第一，硬件净利也不会超过5%。雷军称，上市两年来，这个数字都低于1%。



雷军表示，表面上来看，小米是在做硬件生意，硬件占90%的收入，其中手机占60%，AIoT占30%，互联网占10%。但如果没有硬件90%的规模，很难产生那10%的互联网收入。

小米没有打算在硬件上挣多少钱，我们跟几乎所有硬件公司不一样。伟大的公司总是想把东西做得越来越好，价钱卖得越来越便宜。我们没有把自己当硬件公司看，也没有指望在硬件上挣钱。

小心微信被封号！千万不要帮陌生人辅助注册、解封





微信安全中心今天发公告，微信高度重视对平台内违法违规行为的打击：启动了多项安全策略，对各类违规行为进行及时发现与处理，并对确认违规帐号进行严格封停；同时，为了防止坏人大批量注册微信帐号用来作恶，微信在帐号注册等环节上线安全辅助功能，加强行为审计。



据介绍，坏人诱导普通用户来完成各种安全辅助验证，进而达到批量注册微信帐号的目的。近期，微信团队发现不少“地推扫码团队”，在路边摆摊宣传，声称自己是“微信团队”在举办安全辅助功能的推广活动，以免费送口罩、咖啡、气球、水杯等小礼品的方式利诱普通用户参与扫码，辅助他们进行微信注册或解封。

微软确认：Win10 的5月更新将大幅提升机械硬盘速度





据外媒报道称，微软已经确定会在即将发布的Windows 10 5月更新中进行调整，主要是对机械硬盘更好的优化，以解决激进的索引过程导致高磁盘使用率问题。



微软给出了更详细的解释，Windows Search现在可以更好地识别高峰使用时间，并对索引器进行相应的管理。根据我们在真实硬件和不同配置的虚拟机上做的多项测试，我们的测试结果显示事实确如此，如果你的电脑配备了HDD机械式硬盘，那么Windows 10 5月2020更新实际上感觉会更快。

硬盘存储比固态硬盘更大，读写速度更慢。因此，如果你运行的是磁盘密集型进程，那么你的电脑很可能会变慢。Windows搜索进程属于磁盘密集型进程，索引循环可能会导致系统硬盘的负载增加。由于Windows Search进程减少了磁盘的使用量，因此在硬件上，2020年5月更新会更快。

谷歌母公司Alphabet一季度营收412亿美元：净利同比增长3%





Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至3月31日的2020财年第一季度财报。报告显示，Alphabet第一季度总营收为411.59亿美元，比去年同期的363.39亿美元增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为68.36亿美元，比去年同期的66.57亿美元增长3%。



三星Galaxy Note20有望搭载Exynos 992处理器





预计三星将在今年晚些时候发布Galaxy Note20系列手机，现在已经出现围绕这款设备的爆料信息。虽然三星尚未透露该设备的任何细节，但消息称该机将沿用Note10的设计，并有更新的硬件和更好的摄像头。



此前有消息称，一个似乎是三星Galaxy Note20的基准测试结果显示，三星有望在Galaxy Note20+上使用骁龙865+。

然而昨天ZDNet报道称，三星可能会在即将推出的Galaxy Note系列中使用其Exynos处理器，而不是骁龙处理器。由于受新冠病毒的影响，骁龙865+处理器的生产似乎还不确定。因此，三星计划在即将发布的Note系列中，采用全新的Exynos 992处理器，该处理器基于6nm工艺打造，相比于目前的Exynos 990处理器，其功耗/性能比会更强。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7429223）

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