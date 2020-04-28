三星Fold2最新消息：后置三摄 便宜100美元

中关村在线消息：近日，据全球显示领域权威资讯机构Display Supply Chain Consultants 创始人兼首席执行官Ross Young透露的信息，三星Galaxy Folds 2机身背面采用的三摄系统将支持双OIS光学防抖。











GalaxyFold2最新消息：双OIS后置三摄 便宜100美元

该机将会包括1200万像素的主摄，一个1600万像素的超广角，以及一个提供混合变焦的6400万像素的摄像头。



他并没有提到具体的规格参数，但推测该主摄很可能和Galaxy S20/S20+上使用的摄像头类似。

该传感器拥有1.8um大像素，配备f/1.8光圈和光学防抖。至于6400万像素传感器，这将使Galaxy Fold 2能够像Galaxy S20系列一样提供混合变焦以及录制8K视频。

在今天发布的推文中写道：

主摄由三摄组成，1200万像素/1600万像素/6400万像素的双光学防抖镜头，而去年为1200万像素/1600万像素。

Galaxy Fold 2的售价似乎将在1780美元到1980美元之间。三星显然是希望提升Fold 2的出货量，并打算将其定价比原版Fold低100美元左右。

这些与之前的传言一致，之前也有传言称Galaxy Fold 2可能会比它的前代产品更便宜，尽管三星在Galaxy Fold 2上包括了更大的屏幕、S-Pen、改进的摄像头设置和5G连接，但较低的价格标签还是会存在。

早些时候的一份泄露消息称，Galaxy Fold 2将配备更大、120Hz主显示屏、超薄玻璃、S-Pen支持等。

预测Galaxy Fold 2将于今年8月与Galaxy Note20系列一起推出，并预估这款设备将从9月份开始出货。【7428577】

（文中图片来自互联网）

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