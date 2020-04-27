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    小米POCO F2 Pro曝光：弹出屏+骁龙865

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，Google Play给出了小米POCO F2 Pro的精确信息，Google Play支持页面显示，小米POCO F2 Pro代号为Imi，而这恰恰是K30 Pro的代号，这意味着K30 Pro便是小米POCO F2 Pro。

    小米 POCO F2 Pro 曝光：弹出屏+骁龙865
    小米POCO F2 Pro曝光：弹出屏+骁龙865

    小米POCO F2系列可能会有POCO F2和POCO F2 Pro两款，其中POCO F2 Pro对应的是国行版K30 Pro。

    这也意味着POCO F2 Pro拥有弹出式全面屏、奥利奥四摄、高通旗舰平台等特性。

    小米POCO F2 Pro采用6.67英寸弹出全面屏，分辨率为2400x1080，搭载高通骁龙865旗舰平台，前置2000万像素，后置6400万主摄+1300万超广角+500万长焦微距+200万景深四摄，电池容量为4700mAh，支持33W闪充。

    据传该机最快会在5月份亮相，感兴趣的朋友请关注我们的相关后续报道。【7427568】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米POCO F2 Pro曝光：弹出屏+骁龙865http://news.zol.com.cn/742/7427568.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7427568.html report 661 中关村在线消息：近日据悉，Google Play给出了小米POCO F2 Pro的精确信息，Google Play支持页面显示，小米POCO F2 Pro代号为Imi，而这恰恰是K30 Pro的代号，这意味着K30 Pro便是小米POCO F2 Pro。小米POCO F2 Pro曝光：弹出屏+骁龙865小米POCO F2系列可能会有POCO F2和P...
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