中关村在线消息：近日据悉，知名品牌铁三角（Audio-Technica）最新推出的 QuietPoint ATH-ANC300TW 真无线耳机。











铁三角公布QuietPoint ATH-ANC300TW 真无线耳机

QuietPoint ATH-ANC300TW 采用了入耳式设计，本体续航 4.5 小时，USB-C 接口的便携式充电收纳盒可为其增加 13.5 小时，可更换耳垫则带来了舒适的佩戴感受。



ATH-ANC300TW 还能够利用前后两个麦克风来执行数字混合降噪，其中一个 ANC 麦克风被以独特的水平方式安置在音室内，以优化位置和腔室的几何形状，实现环境降噪和音频性能的均衡。

5.8mm 驱动单元采用了类似钻石的碳涂层振膜，能够兼顾轻巧刚性、更快的响应、减少失真，带来强劲而有冲击力的声音、丰富的低频响应、以及改善高频和清晰度。

ATH-ANC300TW 使用了易于操作的控制系统，可通过兼容设备便捷地控制音量和音乐播放，支持蓝牙 5.0、aptX、AAC 和高保真的 SBC 无线编解码。

高通的TrueWireless Stereo Plus 技术可进一步优化延迟，确保音频传输的稳定不中断，该耳机现已上市，售价 229 美元（1622 RMB），比苹果 AirPods Pro 还便宜 20 美元。【7426953】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：铁三角公布QuietPoint ATH-ANC300TW 真无线耳机http://news.zol.com.cn/742/7426953.html