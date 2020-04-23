中关村在线消息：北京时间4月23日消息，今天晚间，华为举行了nova 7系列新品线上发布会。在这次发布会上，华为带来了nova 7系列手机。拍照是华为nova7系列的一大亮点，后置6400万变焦四摄与AI技术相配合，可以进一步的提升拍照效果。



华为nova7后置6400万变焦四摄 借助AI与处理器

华为nova7全系搭载6400万超清主摄，凭借麒麟985 5G SoC强大的芯片能力和AI算力，可以根据高、中、低不同场景亮度，匹配最佳图像处理方式，从而得到更高品质的照片。

在室外亮光环境下，支持6400万像素高清照片直出，细节更清晰；在低暗光环境，支持像素4合1光融合，增加像素感光面积，吸收更多光线，提升暗光表现能力，记录更多细节。



华为nova7后置6400万变焦四摄 借助AI与处理器

对于华为nova7 Pro，潜望式长焦镜头则是另外的一个亮点。华为nova7 Pro的潜望式长焦镜头支持10倍混合变焦、最大50倍数码变焦，具备OIS+EIS双防抖，即使放大到最高倍数，画面依然相对稳定；nova7搭载800万长焦镜头，支持5倍混合变焦，最大20倍数码变焦。看演唱会时，如果坐席太靠后，距离偶像太远，可以通过长焦镜头把偶像拉近拍，人像依然清晰。



华为nova7后置6400万变焦四摄 借助AI与处理器

值得一提的是，华为nova7全系支持前后双景录像，前置和后置镜头结合，双面记录，乐趣成双。在用双景录像功能拍摄视频时，后置镜头还支持长焦镜头拍摄特写，清晰记录美好点滴生活。

（本文图片来自互联网）

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