中关村在线消息：北京时间4月21日消息，今天小米手机官方微博正式宣布，他们即将于4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米也表示，此次发布会的主题为“触碰想象，感受真实”。



小米10青春版4月27日发布 MIUI12一同到来

随后，小米在官方微博上也透露了许多MIUI12的信息，其中最重要的一个新特性就是深色模式2.0。深色模式2.0包含了三个特点：（1）全局覆盖，42个系统应用深度适配，20个主流应用为MIUI深度定制，还有海量三方应用现已支持非线性反色算法；（2）强大的非线性反色算法，精准识别界面元素，针对每个界面对象动态反色；（3）反色算法基于Lab、HSV色彩空间，反色适配更广更自然。



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深色模式2.0还支持自动调节对比度，打通深色模式与夜间模式。基于MIUI11独创的动态字体系统，深色模式下自动调细系统字重，减少眩光和模糊，浅色模式下恢复正常字重，让阅读更舒适！MIUI11动态字体系统荣获2019年红点奖。





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另外，深色模式2.0可以让壁纸智能压暗，这种压暗并不是简单压黑，而是像素级精准压暗，模拟真实世界的明暗变化，还原真实色彩，暗色更自然。

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