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    iPhone SE京东预约超34万 今晚开启预售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月17日消息，今天晚间，苹果本周发布的新机2020年款iPhone SE即将正式开启预售。目前，单单苹果京东自营旗舰店，预约人数就已经超过了35万人。

    iPhone SE京东预约超34万 今晚开启预售
    iPhone SE京东预约超34万 今晚开启预售

    在首发期内，京东还为新款iPhone SE推出了相关的保值换新计划。参与iPhone SE保值换新计划的用户享受全额折抵换购下一代iPhone的优惠。在预售期（4.17-4.24）期间可享折抵优惠方案，首发期可享7折折抵。

    新款iPhone SE配备了一块4.7英寸Retina HD显示屏，同时Touch ID也正式回归。这款新机搭载了A13仿生芯片，也是目前iPhone手机中最快的芯片。无线充电和有线快充也是这款手机的亮点，30分钟即可充满手机一半的电量。

    新款iPhone SE另外一个值得一提的地方，就是单摄像头。苹果表示他们为新款iPhone SE配备了iPhone有史以来最强的单摄系统。 这颗1200 万像素 f/1.8 光圈广角摄像头，支持人像模式，支持 60fps 4K 视频拍摄。

    售价方面，新款iPhone SE国行版售价为3299元起，提供 64GB、128GB 和 256GB 三种不同容量的机型，4月17日星期五晚上8点预售，4月24日星期五正式开售。

    （本文图片来自互联网）

    （7421169）

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