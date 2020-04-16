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    苹果下架iPhone 8全系，iPhone SE能是经典的重生吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    昨日晚间，相信大家的朋友圈都被售价3299元的iPhone SE刷屏了。随着这款面向入门级市场的新品问世，苹果下架iPhone 8已成必然。因为iPhone 8系列和iPhone SE在定位和在除CPU之外的规格极为相似，老将退役也在情理当中。

    苹果下架iPhone 8全系，iPhone SE能是经典的重生吗？
    苹果下架iPhone 8

    那么问题来了，苹果下架iPhone 8，iPhone SE是经典的重生吗？

    目前，苹果中国官网上iPhone SE已经取代了iPhone 8的位置，但iPhone 8 Plus却暂时没有新机来取代，因为2020款iPhone SE并不包含大屏机型，这一点成为关键。

    尽管iPhone SE拥有性能卓绝的A13处理器，比iPhone 8时代的性能不知道翻了多少倍，但仅有4.7英寸小屏可选，这在今时今日的应用场景多少显得有些鸡肋了。

    不过没有办法，SE就是SE，这两个字母就已经定义了产品的定位，就是入门级产品。想要更大的屏幕、想要更多的摄像头、想要更出色的功能，那么就需要相应付出更多的价钱。

    苹果下架iPhone 8，而iPhone 8系列作为苹果最后以带非全面屏产品，尤其是大屏幕的iPhone 8 Plus，恐怕现在的地位仍旧无法被完全取代。

    苹果iPhone SE 2（3GB/64GB/全网通） 小屏手机，A13仿生芯片，触控ID

    苹果iPhone SE 2（3GB/64GB/全网通） 小屏手机，A13仿生芯片，触控ID

    [经销商] 京东商城

    [产品售价]3299元

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