早报：谷歌要做处理器了 SurfaceBook3信息流出

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

终于，谷歌也要拿出自主研发的处理器了。



传谷歌推出自研处理器 用于手机和Chromebook





谷歌近期正在开发代号为Whitechapel自研移动处理器，它将为未来的Pixel智能手机甚至Chromebook笔记本提供支持。谷歌正在与三星紧密合作生产这款芯片，它将采用三星的5nm工艺技术。谷歌在最近几周才开始接收该芯片的工作版本。因此，需要等到明年才能在Pixel设备中使用这些芯片。

不仅仅是处理器，谷歌也在加紧推近Android系统的研发。

谷歌为Android11制定新规 支持无缝更新





近日，谷歌对下一个版本 Android 11 制定了新的规定：运行 Android 11 的设备必须支持“无缝更新”功能。Android 的无缝更新是在 Android 7.0 Nougat 中引入的，作为一种方法减少操作系统更新导致的停机，并提供一种恢复机制以防万一更新没有正确应用。

《我的世界》与光追的结合总是有些奇怪，不过现在这个版本马上就要公测了。

英伟达与微软合作 《我的世界》光追版4月16日公测





近日，英伟达和微软宣布，《我的世界》的RTX公测版将于4月16日上线，官方公布了一段全新的演示视频。在RTX版本的《我的世界》中，方块获得了4个新的附加属性：金属属性、普通属性、(光)发射性和粗糙度。



近期各大企业纷纷开始复工，一些大公司也采取了相关手段确保员工的安全。



新浪为员工提供核酸检测 确保复工安全





随着国内新型冠状病毒的有效控制，全国多地积极推动复工复产。为了保障复工人员的安全，新浪及时将公司总部隔离室升级为核酸检测室，与北京专业医学检验实验室合作，为员工提供核酸检测服务。4月10日，新浪首批湖北返京员工已经进行了免费的核酸检测。

传闻了很久的Surface Book新品，这次终于流出了更多的消息。

Surface Book 3信息流出 搭载Intel 第 10 代 CPU





近日，微软Surface Book 3的各种SKU版本已被欧洲经销商在线商店泄漏。与当前的Surface Book 2一样，微软Surface Book 3将提供13英寸和15英寸两种版本。此外，Surface Book 3将提供两种不同的CPU选项：英特尔酷睿i5-10210U和英特尔酷睿i7-10510U。同时，Surface Book 3还将搭载Nvidia Quadro GPU显卡。

近期网上出现了一些有关腾讯的传言，现在腾讯做出了澄清。



腾讯回应男员工跳楼事件：纯属造谣





近日网传一女子在深圳南山软件产业园附近做出偏激行为的信息及图片，期间出现多个涉及腾讯的不实谣言信息版本。随后腾讯表示：“网传相关图片及信息均系拼凑而成，系严重失实和造谣。其中涉及保安围观以及办公楼大堂内部图片等信息，均和腾讯无关。此外，网传“腾讯男员工跳楼”信息亦纯属造谣。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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