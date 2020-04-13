中关村在线消息：近日，据外媒9TechEleven最新发布的消息显示，全新的iPhone 12 Pro将有望提供一款全新的蓝紫配色。



iPhone12 Pro午夜蓝渲染图曝光：刘海+边框控制新颖

有关其他细节，则与此前曝光的消息基本一致，该机依然将延续之前的刘海屏设计，但是刘海的面积得到缩小，预计还会继续支持Face ID。

机身背部，该机将后置三摄组合以及LiDAR激光雷达扫描仪，可用于AR应用。

根据此前曝光的消息，全新的iPhone 12系列将至少包括iPhone 12/12 Max、iPhone 12Pro/12 Pro Max两个版本共四款机型，屏幕尺寸分别为5.4/6.1英寸、6.1/6.7英寸，并有望砍掉延续了三代的刘海屏而采用四边等宽的全面屏设计，摄像头等元件隐藏在上边框中。

搭载基于5纳米工艺制程打造的A14处理器，支持5G网络。此外，该系列新机还将延续前作的方形相机模组，并有望升级至6400万像素主摄。

iPhone 12系列旗舰仍将按计划发布，不过其顶配版iPhone 12Pro可能要被延期至10月乃至更晚上市。【7417796】

（文字图片来自互联网）

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