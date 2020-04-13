中关村在线消息：北京时间4月13日消息，去年的时候富士康宣布开始在美国威斯康星州建设他们的工厂，并且已经在美国各地建立起多个创意中心。富士康表示这些创意中心见会在2020年投入使用。不过一些记者发现，直到今天，富士康的这些创意中心仍然是闲置状态。



富士康威斯康星大楼仍闲置 建成已经过去一年

去年的时候，就有机构对于这些创意中心进行了调查。当时的调查显示这些创意中心利用率很低，员工相对较少，甚至有些设施仍在建设中。而在第二次调查的时候发现，类似的状况依旧没有得到改善，这些大楼中根本没有任何明显的办公活动迹象。



去年6月份的时候，富士康的美国工厂已经开始在芒特普莱森特村（Mount Pleasant）开始基本建设，当时正在浇筑混凝土地基。富士康最早在2017以前就开始手背这个项目了，富士康一直在与威斯康辛州当地政府商议工厂的开发时间，目前已完成所有的审批，预计该工厂将在2020年完工，在2021年即可投入使用。

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