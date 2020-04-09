中关村在线消息：北京时间4月9日消息，据外媒ZDNET报道，微软内部近期正在进行讨论，很有可能今年微软将不会交付任何Windows 10X设备。也就是说，微软Surface Neo双屏设备很有可能推迟到明年推出。



传微软Surface Neo将推迟 2021年上市

微软的首席产品官Panos Panay在本周通气会上通知团队成员，微软将不会在今年交付Surface Neo双屏设备。同时也有消息源指出，微软也不会在2020年让第三方双屏Windows设备搭载Windows 10X系统出货。不过，Surface Duo并不会推迟，还会在今年圣诞节期间上市。

此前微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）已经开始在使用微软双屏手机Surface Duo。现在，微软副总裁布兰德·安德森（Brand Anderson）在他的微博中也开始使用Surface Duo。

在Twitter上Anderson称赞了该设备的多任务处理功能，左边的屏幕可以让他来进行办公处理事项，右边的屏幕可以让他来给孩子提供娱乐的体验。Anderson认为，帕诺斯·帕奈是对的，“Surface Duo改变了一切”。

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