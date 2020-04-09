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    OPPO手机OPPO Ace2（全网通/5G版）

    OPPO Ace2或首发40W无线闪充 支持全场景真闪充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲

    中关村在线消息：据此前消息，OPPO将于4月13日晚正式发布新机——OPPO Ace2。今天上午，OPPO官微发文透露该机将支持65W闪充，并有望首发搭载40W无线闪充。

    OPPO Ace2或首发40W无线闪充 支持全场景真闪充
    OPPO Ace2或首发40W无线闪充技术

    根据近日爆料显示，OPPO 40W无线闪充充电器已通过认证，其采用了托盘式的设计，并配备了一个类似风扇的主动散热设备，同时底部也配有大量的通风孔，最大输出额定为65W，该设备有望在4月13日亮相。

    OPPO 40W无线充电器获认证 今年投入商用
    OPPO 40W无线闪充充电器

    综合目前已知消息，OPPO Ace2正面将采用一块6.5英寸打孔屏，屏幕分辨率为2400×1080；机身背部采用圆形四摄方案，这规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素+200万像素，闪光灯则位于相机模组的右侧。

    OPPO Ace2渲染图曝光 依然主打性价比
    网曝OPPO Ace2渲染图

    配置方面，OPPO Ace2核心将搭载搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络，最高配备12GB+256GB存储组合；机身内置1955mAH双电芯方案，支持65W闪充+40W无线闪充；整机尺寸为160.0×75.4×8.6(mm)，重185g。【7415814】

    （本文图片来自网络）

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