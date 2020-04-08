引领穿戴潮流趋势 华为Eyewear智能眼镜2020春夏新款发布

中关村在线消息：4月8日，在华为春夏新品发布会上，HUAWEIx GENTLE MONSTER Eyewear 2020春夏新款发布，包含SmartMY MA 01和SmartHER01两种款式，拥有全新的造型设计，同时延续双击操控听音乐、接电话、唤醒语音助手等智慧体验，再次引领智能穿戴产品潮流新趋势，开启春夏“镜上”潮流风尚。

潮人专属，为智能穿戴注入时尚活力

作为华为首款智能眼镜，HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear以时尚潮牌GENTLEMONSTER的经典款式为基础，在去年推出包含墨镜和光学镜的5款智能眼镜，成功实现科技产品的潮流跨界，也成为众多明星及偶像组合出街的潮流单品。

此次2020春夏新款时尚再升级。新款SmartMY MA 01是2020太阳镜系列中方圆形状墨镜，整体框架线条圆润且利落，修饰脸型，经典百搭；而SmartHER01则为方形Oversize墨镜，镜框为猫眼形状，潮流复古，个性酷潮。两款均采用全新升级的FLATBA镜片镶嵌技术，塑造简洁的一体式镜面，镜面两端镶嵌以枪弹形装饰钉，突破时尚设计的框架，同时支持高效UV防护，更适合日光渐长的春夏季佩戴。

▲ Smart MYMA 01 流畅圆形镜框

▲ SmartHER 01 超大方形镜框

双击交互，开启智能化佩戴体验

为了保证眼镜整体的简约和美观，华为各项智能技术均放置在纤薄的镜腿内部，镜腿最薄处仅4mm，而整个镜腿本体无任何按键与接口，带来舒适轻盈的佩戴体验。

不同于市面上同类产品的复杂操作，华为Eyewear智能眼镜多种特性，都是通过简单的手势操控来完成。只需要双击镜腿，便可以在来电时轻松接听/挂断电话，控制音乐播放/暂停以及唤醒语音助手，让沟通更加轻松便捷；此外，华为Eyewear还支持佩戴状态智能检测，摘下眼镜就自动暂停音乐，3分钟内重新佩戴即可恢复播放，帮助节省电量的同时，也让智慧体验简单便捷。

清晰通话，戴在耳边的私享“音箱”

时尚品牌跨界联动，为智能穿戴注入鲜活的时尚元素，而语音通话特性的融入，打破听觉与视觉的界限，让信息获取或交互更为简单。

华为Eyewear智能眼镜采用半开放式的双扬声器设计，让声音清晰且富有立体声场，仿佛随身佩戴的个人“音响”；独特的音腔设计，让声音以指向型波束直接传递到佩戴者的耳中，减少声音外泄，营造个人化的听音体验；此外，通过双麦克风线性波束降噪，配合AI语音降噪算法，降低环境噪音对通话的干扰，让通话更清晰，沟通更便捷。

无线充电，出街一天强劲续航

华为Eyewear智能眼镜本体无任何接口和按键，其充电、蓝牙配对等操作，都是通过一款皮质触感定制眼镜盒来完成。眼镜盒内置全新NFC非接触式无线充电技术，将眼镜放入盒中，即可开始充电。根据华为实验室测试，单次充电可持续通话/播放音乐2.5小时以上，配合内置电池的眼镜盒使用，可实现8小时续航，基本满足一天正常的出行需求。

此外，开盒蓝牙自动连接，连接后，手机端一眼读取电量状态，同时眼镜支持IP67级防尘抗水，为日常使用佩戴增添多种便利。

作为一款兼具时尚与科技的智能穿戴设备，HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear外观大气简约，同时将智能特性悄无声息地融入生活日常，开启更多人佩戴智能眼镜的时代。

随着春夏款SmartMY MA 01和SmartHER01的发布，华为智能眼镜家族已提供包含四款墨镜与三款光学眼镜在内的七种经典眼镜可供选择，满足不同脸型、风格的需要，同时兼顾近视人群佩戴需求。据了解，2020春夏新款墨镜SmartMY MA 01和SmartHER 01售价均为2499元，或将于5月底开售。

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