华为P40正式发布 售价4188元起 今晚正式开售

中关村在线消息：2020年华为春季新品线上发布会在今晚七点半准时开始，本次发布会上，华为P40系列三款手机的国内行版本正式发布，售价4188元起，将于4月8日晚上10点零八分开售，至于华为P40 Pro+将会在6月1日开售。





外观设计采用“智美一瞬”理念

P40系列以“智美一瞬”为设计理念，灵感源自于流动的艺术，静止时蕴含张力，舞动时充满动感。在材质方面，P40 Pro+最采用了新的纳米微晶陶瓷工艺的后壳，根据余承东的说法，这种纳米微晶陶瓷的硬度和抗划性能都大幅提升，硬度堪比蓝宝石玻璃，并且外观细腻，能给手机带来更好的质感。

P40系列机身有五个配色：亮黑色、零度白、深海蓝、晨曦金、冰霜银。最后的两种颜色采用的新的磨砂工艺，呈现出哑光质感。至于P40 Pro+机身采用了特制的陶瓷材质，有陶瓷黑和陶瓷白两种颜色。

硬件方面：超感知徕卡摄像头加持













华为P40系列有P40，P40 Pro以及P40 Pro+三款手机，P40为6.1英寸屏幕2340x1080分辨率，P40 Pro和P40 Pro+搭载了6.58英寸屏幕，分辨率2640x1200像素，并且后两款是90Hz刷新率，重量分别为209克和226克，两款手机都是IP68级防尘防水，P40则是IP53防尘抗水级别。



摄像头方面：P40搭载后置三摄，分别为5000万像素的主摄像头， RYYB传感器，f/1.9光圈；超广角摄像头1600万像素，f/2.2光圈，等效焦距7mm；长焦摄像头为800万像素，f/2.4光圈，支持 OIS光学防抖，等效80mm；

P40 Pro采用后置四摄，分别是5000万像素的主摄像头，依旧是RYYB传感器，f/1.9 光圈，支持OIS光学防抖；超广角摄像头则是4000万像素，f/1.8光圈，等效18mm；长焦摄像头为1200万像素，也是RYYB传感器，f/3.4光圈，支持OIS光学防抖，等效125mm；第四颗摄像头则是ToF飞行时间镜头，可以构建深度信息；

P40 Pro+搭载后置五镜头：5000万像素的主摄，RYYB传感器，f/1.9 光圈，支持OIS 光学防抖；超广角摄像头为4000万像素，f/1.8光圈，等效18mm；长焦摄像头为800万像素，f/2.4 光圈，支持OIS 光学防抖，等效80mm；超长焦摄像头则是800万像素潜望式，f/4.4光圈，支持OIS光学防抖，等效240mm；第五颗摄像头是ToF摄像头。





核心配置方面：华为P40系列搭载麒麟990 5G SOC，支持5G智慧双卡，支持SA、NSA双模5G。同时华为P40系列支持Wi-Fi 6+，速度高达2400Mbps。另外P40 Pro+支持40W无线超级快充，支持反向充电。

售价和上市信息





华为P40 6GB+128GB版售价4188元，8GB+128GB版售价4488元，8GB+256GB版售价4988元。将在将于4月8日晚上10点零八分开售。





华为P40 Pro 8GB+128GB版售价5988元，8GB+256GB版售价6488元，8GB+512GB版售价7388元，今天晚上10:08正式开售。华为P40 Pro 8GB+256GB限量套装售价6888元，今晚10:08正式发售。





P40 Pro+ 8GB+256GB版售价7988元，8GB+512GB版售价8888元，6月1日正式发售。

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