中国乔丹终审败诉：打了8年的官司输了，商标被撤销

美国AIR JORDAN品牌状告中国乔丹体育公司商标侵权案延续多年，最终与近日迎来了最终宣判。最终这则引发全球关注的商标侵权案以“中国乔丹终审败诉”落幕，飞人乔丹的形象和中国乔丹的商标被撤销。对于中国乔丹来讲，长达8年的诉讼长跑终于有了还是输了。



中国乔丹终审败诉

最高人民法院网站信息显示，对于此前争议颇大的美国AIR JORDAN品牌状告中国乔丹体育公司商标侵权案做出裁决，被诉裁定、一审、二审判决认定事实和适用法律均有错误，应予撤销，乔丹体育公司第25类服装鞋帽袜等商品上的6020578号“乔丹+图形”商标被撤。



中国乔丹终审败诉

最高人民法院的判决显示：

1、撤销北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1575号行政判决；

2、撤销北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第9172号行政判决；

3、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2014〕第052424号关于第6020578号“乔丹及图”商标争议裁定；

4、由国家知识产权局对第6020578号“乔丹及图”商标重新作出裁定。本判决为终审判决。

据悉，乔丹品牌之争最早可以追溯到2012年，双方争议的一个焦点在于姓名权，乔丹认为中国乔丹体育注册使用的商标会造成公众对产品来源的误认，扰乱正常的市场秩序，并以此申请撤销对上述商标的注册。

乔丹体育代理律师认为乔丹本人的姓氏为JORDAN，这和QIAODAN相比有很大不同，而且JORDAN只是美国一个普通的姓氏，很难认定中国乔丹体育与迈克尔·乔丹本人存在必然联系。虽然乔丹本人拥有很高的社会知名度，但这并不代表他的姓氏在产品商标方面拥有特权。

此前，乔丹在一审和二审均败诉。



中国乔丹终审败诉

二审败诉后，乔丹作为再度申请人向最高院申请再审，请求最高院：撤销被诉裁定以及一、二审判决，判令商标评审委员会对争议商标重新作出裁定。最高院审理后认为，被诉裁定、一审、二审判决认定事实和适用法律均有错误，应予撤销。



中国乔丹终审败诉，乔丹实现了逆转胜诉，实在出乎很多人的意料，这也让这场旷日持久的品牌纠纷终于画上了句号。对于这样的终审判决，您是否支持呢？

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