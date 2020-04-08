中关村在线消息：据悉，此前有消息称Surface Duo支持Surface Pen，可能需要单独购买。而在新版的Surface Duo模拟器中，这一点已经得到了证实，新版的Surface Duo模拟器自带隐藏的Surface Pen功能。











SurfaceDuo确认支持SurfacePen：自定义单双击操作

在Surface Duo中，你会在连接设备设置页面中找到专门的 "Surface Pen "选项。从那里，你可以对Surface Pen进行配置，并自定义操作。



比如你可以配置Pen的快捷方式，如单点、双击、按住等。

Surface Pen的双击功能可以配置为截屏、启动日历、相机、时钟、联系人、Edge、电子邮件、文件和图库等应用。

Surface Duo现在运行的是Android 9，我们很可能会在开箱后得到Android 10，稍后会更新到Android 11。

Surface Duo还具备名为Peek的全新手势功能，能够在不完全打开设备的情况下查看通知。听到通知声音时，您只需打开设备并查看通知即可，您也可以滚动浏览收到的通知。

这将为最终用户节省大量时间和精力。例如当您接到电话时，可以不完全打开Surface Duo，以查看来电人信息。

如果想要接通电话，那么用户可以完全打开Surface Duo并向后折叠显示屏以方便通话。【7414947】

（文中图片来自互联网）

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