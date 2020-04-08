    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 家电 > 正文

    索尼PS5手柄正式公布 这造型你想到了什么？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：一直神秘莫测的索尼PS5终于在今天公布了其手柄的造型和重点功能，Playstation中国官方微博也带来了详细的说明，我们一起来看看这次PS5手柄又有哪些黑科技。

    索尼PS5手柄正式公布

    首先，PS5手柄正式名称为DualSense，增加了触觉反馈功能，这能让玩家在游戏过程中体验更加丰富的触感，例如驾车驶过泥泞路面时的沉重感。此外，DualSense的L2和R2键中加入了自适应扳机，玩家可以感受到动作的张力，就像拉弓射箭一样。也就是说新手柄在游戏沉浸感方面又更进了一步。

    在玩家社交方面，DualSense增加了一个内置麦克风阵列，使玩家无需耳机就可以与朋友聊天。同时DualSense取消了PS4手柄中的Share键，替换为Create键，方便将游戏内容分享给全球玩家或者自己的好友，具体功能如何待后续公布。

    对于PS4手柄一直受诟病的续航问题，官方也提到PS5手柄的可充电电池的续航将会提升，具体情况并没有说。

    最后来看看外观设计，DualSense依然采用品牌标志性的对称式设计，线条设计让手柄握感比实际看起来要小，调整了扳机的角度并对抓握感进行了微调。此外，DualSense还改变了光条的位置，让它更容易被看到。

    那么这个手柄大家还满意吗？欢迎在评论区和我们一起讨论。

    （7414816）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼PS5手柄正式公布 这造型你想到了什么？http://news.zol.com.cn/741/7414816.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7414816.html report 977 中关村在线消息：一直神秘莫测的索尼PS5终于在今天公布了其手柄的造型和重点功能，Playstation中国官方微博也带来了详细的说明，我们一起来看看这次PS5手柄又有哪些黑科技。首先，PS5手柄正式名称为DualSense，增加了触觉反馈功能，这能让玩家在游戏过程中体验更加丰富的...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错