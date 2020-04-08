索尼PS5手柄正式公布 这造型你想到了什么？

中关村在线消息：一直神秘莫测的索尼PS5终于在今天公布了其手柄的造型和重点功能，Playstation中国官方微博也带来了详细的说明，我们一起来看看这次PS5手柄又有哪些黑科技。





首先，PS5手柄正式名称为DualSense，增加了触觉反馈功能，这能让玩家在游戏过程中体验更加丰富的触感，例如驾车驶过泥泞路面时的沉重感。此外，DualSense的L2和R2键中加入了自适应扳机，玩家可以感受到动作的张力，就像拉弓射箭一样。也就是说新手柄在游戏沉浸感方面又更进了一步。

在玩家社交方面，DualSense增加了一个内置麦克风阵列，使玩家无需耳机就可以与朋友聊天。同时DualSense取消了PS4手柄中的Share键，替换为Create键，方便将游戏内容分享给全球玩家或者自己的好友，具体功能如何待后续公布。

对于PS4手柄一直受诟病的续航问题，官方也提到PS5手柄的可充电电池的续航将会提升，具体情况并没有说。

最后来看看外观设计，DualSense依然采用品牌标志性的对称式设计，线条设计让手柄握感比实际看起来要小，调整了扳机的角度并对抓握感进行了微调。此外，DualSense还改变了光条的位置，让它更容易被看到。

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