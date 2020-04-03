瑞幸咖啡暴跌熔断为哪般，瑞幸咖啡还能翻身吗？

对于曾经吸引万千目光的瑞幸咖啡来讲，昨晚可能是最黑暗的时刻。瑞幸咖啡公告披露，一项内部调查发现其首席运营官伪造了2019年销售额约22亿元（约合3.1亿美元）。瑞幸咖啡自曝财务造假，瞬间引发股价崩塌，其中盘中六次熔断，最终跌幅超过75%。如此严重的后果，也让网友不得不感叹，曾经风光无限的瑞幸咖啡还能翻身？



瑞幸咖啡还能翻身么？

美国当地时间4月2日盘前，瑞幸咖啡提交监管文件显示，在审计截至2019年12月31日的年报发现问题后，董事会成立了一个特别调查委员会。特别委员会由三名独立董事Mr. Sean Shao、Mr.Tianruo Pu、Mr. Wai Yuen Chong组成，由Mr. Sean Shao担任主席，Mr. Tianruo Pu 和 Mr. Wai Yuen Chong则是3月27日瑞幸咖啡刚刚任命的独立董事。

该调查委员会向董事会汇报称，发现公司2019年二季度至四季度期间虚增了22亿人民币交易额，相关的费用和支出也相应虚增。目前，调查仍在进行，公司将进一步对财务数据等调整进行公告。

调查发现，瑞幸的首席运营官刘建和几名向他汇报的员工存在不当行为，包括销售造假。刘建及其他涉及不当行为的员工已被停职，瑞幸表示将对相关责任人采取法律行动。

瑞幸表示，内部调查仍处于初步阶段，其对虚假销售的估计尚未得到独立审计机构的核实。该公司的特别委员会已聘请Kirkland & Ellis为其独立外部律师，FTI Consulting为独立法务会计专家。

瑞幸就涉嫌造假一事在内部发文称，公司对此次事件的发生表示震惊，目前相关当事人已停职且其负责工作已安排其他管理者接任，公司保留进一步追究其法律责任的权利，并将尽力减少此次事件的负面影响。公司呼吁员工不忘初心，“道阻且长，行则将至”。

浑水研究公司（Muddy Waters Research）今年1月表示，鉴于该公司所称的欺诈行为和“从根本上已经破产的业务”，它做空了这只股票。

如此严峻形势，瑞幸咖啡还能翻身么？有评论指出，瑞幸咖啡恐已没有翻身的可能性，因为在美股的监管法规之下，上市公司一旦被发现造假，投资者就会发起诉讼，让上市公司和大股东进行赔偿。



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