中关村在线消息：近日据悉，一项编号为 20200104021 的美国专利，显示了苹果不仅希望 iPhone 能够拥有基础的防水特性，还能够在水下正常使用。







苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用

新专利与水下环境的精简用户界面有关，除了浸水环境中的触屏操作，专利还能够让 Face ID 摄像头感知屏幕的旋转方向，但却基于脸部相对于设备的角度来判断。



专利中写到：“当电子设备处于水下状态时，当前的 UI 设计会显得费时且效率低下，比如需要多次点击和包含功能无关的界面”。

苹果还表示，当事情变得繁琐时，操作也变得更加费时费电。有鉴于此，该公司决定在考虑到水对于触摸检测的影响的同时，进一步简化操控。

在编号 20200104033 的另一项专利中，苹果强调了“基于面部检测的刷新用户界面的方法”，以便让屏幕旋转到用户期望的正确方向。

例如在设备平躺放置的时候，即使传感器可以明确地知晓设备的位置，但相对于用户使用方向的感知仍是有所欠缺的。

苹果希望借助现有的 Face ID 技术的部分功能，同时严格保障用户的隐私。

新专利的发明人为 Kelsey Y. Ho、Eric J .Blumberg、Benjamin Biron 和 Colin C. Terndrup，前者还曾参与过多项其它专利的开发，比如基于姿态和可自动重试的面部识别技术。【7412262】

（文中图片来自互联网）

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