    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，一项编号为 20200104021 的美国专利，显示了苹果不仅希望 iPhone 能够拥有基础的防水特性，还能够在水下正常使用。

    苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用

    苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用
    苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用

    新专利与水下环境的精简用户界面有关，除了浸水环境中的触屏操作，专利还能够让 Face ID 摄像头感知屏幕的旋转方向，但却基于脸部相对于设备的角度来判断。

    专利中写到：“当电子设备处于水下状态时，当前的 UI 设计会显得费时且效率低下，比如需要多次点击和包含功能无关的界面”。

    苹果还表示，当事情变得繁琐时，操作也变得更加费时费电。有鉴于此，该公司决定在考虑到水对于触摸检测的影响的同时，进一步简化操控。

    在编号 20200104033 的另一项专利中，苹果强调了“基于面部检测的刷新用户界面的方法”，以便让屏幕旋转到用户期望的正确方向。

    例如在设备平躺放置的时候，即使传感器可以明确地知晓设备的位置，但相对于用户使用方向的感知仍是有所欠缺的。

    苹果希望借助现有的 Face ID 技术的部分功能，同时严格保障用户的隐私。

    新专利的发明人为 Kelsey Y. Ho、Eric J .Blumberg、Benjamin Biron 和 Colin C. Terndrup，前者还曾参与过多项其它专利的开发，比如基于姿态和可自动重试的面部识别技术。【7412262】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用http://news.zol.com.cn/741/7412262.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7412262.html report 1048 中关村在线消息：近日据悉，一项编号为 20200104021 的美国专利，显示了苹果不仅希望 iPhone 能够拥有基础的防水特性，还能够在水下正常使用。苹果新专利显示iPhone不仅要防水 还能在水下使用新专利与水下环境的精简用户界面有关，除了浸水环境中的触屏操作，专利还能够...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错