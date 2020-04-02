支付宝上线“帮你投”采用‘100‘模式 800元起投

中关村在线消息：蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”已上线支付宝。相比国外投顾服务的高门槛，“帮你投”将投资门槛降低到了800元人民币，相当于每个普通中国人都能有一个专属并专业的投资管家了。





基金投顾是当前理财领域最受关注的新模式。以往投资者购买基金需要自己选择买什么，如何搭配不同的基金。“帮你投”则开创了“100”理财服务模式，即1分钟匹配投资建议，几乎0门槛购买，投资者0操心。上支付宝搜“帮你投”，系统会给每一个投资者做风险测试，根据结果给出不同的目标收益率的建议，以及推荐匹配的基金组合。投资者选择自己认可的建议，转入拟投资的金额，接下来所有的投资操作都将由“帮你投”背后的智能模型和专业团队完成。

“帮你投”独家合作的Vanguard集团在基金行业深耕四十多年，全球资产管理规模超过6万亿美元[1]，大约相当于中国前十基金公司管理资产总和的6倍。此次上线的“帮你投”也运用了Vanguard独立专利的全球资本市场模型，且对中国股票、债券等大类资产各进行了1万次的模拟，以更好适应中国市场。





在国外，投资顾问属于中高端的理财服务，如今在中国能够大幅降低门槛，离不开支付宝的平台和技术能力。在支付宝上，服务全都是在线完成，极大降低了人工成本。此外，支付宝的人工智能、云计算等技术能力，也让理财变得更简单、普惠。

“购买‘帮你投’只是服务的开始，”蚂蚁金服和Vanguard集团的合资公司先锋领航投顾公司的CEO张宇介绍，除了结合智能模型做及时的调仓等操作之外，“帮你投”还会不断提供市场资讯、投资者教育等内容，陪伴用户做长期投资。此外，在风险提示上，“帮你投”也并不避讳把从正到负的收益区间告知用户，交由用户自行做选择。

2019年12月，“先锋领航投顾”获得了证监会首批第三方基金投顾业务试点资格，也成为试点中唯一的独立基金投顾机构，只专注于为用户提供投资顾问服务。

业内人士表示，传统的基金销售机构，收入来自于基金公司的佣金，卖得多赚得多，用户频繁买卖对基金销售机构不是坏事。而“基金投顾”试点尝试改变这种体制：不再收销售费用，而是按照帮用户的资产规模收“顾问费用”，用户真正能赚到钱、有好的体验，才能保持和做大资产管理规模。机构跟投资者的利益更加紧密的绑在了一起。

“帮你投”在支付宝上线，预计将进一步推动智能理财的普及和大众的进阶理财教育。自2013年余额宝上线开始至今，支付宝理财平台已成为国内最大、最开放的理财平台。蚂蚁金服数字金融总裁黄浩表示，数字普惠金融是蚂蚁金服的初心，蚂蚁金服会不断引进海外顶级机构和创新理财模式，让100%的老百姓获得原来20%的人才能获得的理财服务。

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