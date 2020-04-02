紫光国微发布2019年业绩报告 营收34.30亿 同增39.54%

中关村在线消息：今日紫光国微发布2019年业绩报告。数据显示，公司实现营业收入34.30亿元，较上年同期增加39.54%；归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，较上年同期增长了16.61%。截至2019年12月31日，公司总资产67.86亿元，同比增长18.52%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长98.19%。





紫光国微的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。





报告期内，在新一轮科技革命、产业变革的大背景下，在新兴产业需求的推动下，公司集成电路业务规模继续保持快速增长，行业地位进一步增强。随着技术升级迭代及创新业务的推广，综合竞争力不断提高，核心业务盈利能力持续提升，经营业绩增长显著。

具体而言，2019年紫光国微的智能安全芯片业务整体营业收入达到13.2亿元；特种集成电路业务全年的营业收入超过10亿元；存储器芯片业务实现营收8.43亿元；晶体业务实现销售收入1.68亿元。





紫光国微指出，公司智能安全芯片产品销量及销售额持续快速增长，行业地位进一步提高。其中，高端SIM卡芯片海外市场的出货大幅增长；公司与联通华盛签署战略合作协议，就eSIM业务展开深入合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，携手推动物联网的全面创新与安全落地；公司金融支付安全产品市场取得长足进步，成为年度业绩增长的最大亮点。同时，公司依托核心芯片产品，重点布局创新产品业务，涵盖智慧生活、智能家居、汽车电子等应用领域，增长势头迅猛。凭借产业链整合能力与品牌优势，在5G超级SIM卡项目重点发力，携手广东联通正式开售，为用户带来全新体验。汽车电子方面，THD89系列荣获AEC-Q100车规认证，基于该芯片的方案为国六标准汽车提供信息安全保障。智能门锁方面，以安全芯片为核心的智能门锁安全解决方案，已得到市场高度认可。

此外，特种集成电路新产品的研制与开发工作持续推进，网络、总线及驱动产品技术先进、品种齐全、可靠性高、应用广泛，在国产飞机C919上也获得了应用。公司DRAM存储器芯片和内存模组在服务器、个人计算机、机顶盒等方面的出货稳步增加，特别是成熟的DDR3的模组系列产品，成为国产DRAM存储器的主要供应商。在半导体功率器件市场景气度下降的情况下，得益于高压超结MOSFET、中低压MOSFET的持续研发投入和市场布局，公司半导体功率器件业务的销售额仍然保持了较快增长。公司FPGA芯片业务研发工作进展顺利，持续扩充了Logos系列高性价比产品和Compact系列CPLD产品的型号，基本形成CPLD的全系列产品。公司晶体业务在大力开拓5G移动通讯、车用电子、工业控制、智能仪表、物联网等新市场领域，实现本年度共销售晶体元器件3.3亿件。





值得注意的是，报告里阐述了公司对2020年1-3月经营业绩的预计，预计2020年一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 160% 至 210% ，净利润区间（万元） 17,437.94 至 20,791.39 。原因要归功于公司谨慎积极复工复产，各项经营活动正常开展。集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长，特种集成电路业务继续贡献稳定利润，公司实现了经营业绩的大幅增长。

紫光集团全球执行副总裁、紫光国微总裁马道杰表示，回望2019年，紫光国微坚决践行紫光集团“芯云战略”，坚持“以客户为中心”，聚焦战略，稳中进取，各个业务领域捷报频传、亮点纷呈。2020年公司将继续深入落实紫光集团芯云战略，坚持科技创新、业务创新、服务创新和管理创新，围绕5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施，发挥公司在安全芯片等领域的技术优势。

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