罗永浩抖音直播带货 280万人围观 小米中性笔首发

中关村在线消息：今晚上八点，罗永浩抖音直播带货如期开播。截至目前，直播间围观人数已经超过280万。首个亮相的产品是“小米巨能写中性笔”，并且5万存货瞬间抢光。





当抖音直播开始后，罗永浩先提示大家提前写好收件人的姓名电话和地址，然后提示关注他的抖音号。同时罗永浩表示，以后会在每周固定时间开始直播卖货。

与此同时，罗永浩还解释了“基本上不赚钱，交个朋友”的意思，即不忽悠。直播电商是个复杂的东西，其中一个重要的属性就是超级大团购，有极强的议价权。”老罗表示，直播带货其实是个三方共赢的东西。

根据早前披露的商品清单来看，基本与罗永浩此前公布的选品范围一致：数码产品、文创产品、图书、家具杂货和高性价比的日用杂活和零食小吃。

3月30日晚，网易严选发布预告，称网易严选人体工学椅将在罗永浩抖音直播首秀售卖。

3月31日上午，小米手机发布海报，称小米10成为罗永浩抖音带货的第一款手机。而据知情人士介绍，罗永浩当晚销售的手机不仅有小米10，还包括小米10 Pro。【7411356】

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