华为P40 Pro登顶DxOMark相机榜 总分128

中关村在线消息：今日DxOMark官方公布了华为P40 Pro的最终成绩为综合评分128分，拍照140分，视频105分，创下了DxOMark评分的新高。





DXOMARK在总结中表示，我们已经习惯于看到DXO排名中的最高分以小幅度增长，新的冠军比前任提升有限。不过，这次情况有所不同，华为P40 Pro取得了巨大的成功，相比此前的冠军OPPO Find X2 Pro和小米10 Pro提高了足足4分。





DXOMARK还称，华为P40 Pro在DXOMARK Camera评测中得分高达128分。因为在我们迄今测试过的手机中，它在几乎所有类别中都是名列前茅，甚至是最好的手机。它在变焦方面的表现尤其令人印象深刻：在各种变焦距离内所拍出的照片细节都比竞品更为丰富，噪点也更少。主摄像头的自动对焦系统的性能也是我们见过最好的系统，并且提供了迄今为止最佳的纹理/噪点平衡。

在夜间和非常微弱的光线下拍摄时，P40 Pro的图像效果也比我们测试过的任何其他手机都要好，其人像模式的散景模拟更拍出了我们所见过最好的图像之一。此外，P40 Pro的超广角摄像头的图像质量也是同类产品中数一数二的佼佼者，其广角分数仅因摄像头相对较窄小的视角而稍微被拉低了。此外，它也是录制视频的最佳手机。





总而言之，华为P40 Pro的镜头有压倒性的领先优势，如果你想要最好的拍照手机，目前没有更好的选择。

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