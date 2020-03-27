中关村在线消息：近日据悉，外媒曝光了一张Find X2 Neo渲染图，看起来与Reno3 Pro极为相似，包括正面挖孔、后置四摄，甚至连天线位置都一模一样。



OPPO新机Find X2 Neo亮相：或是Reno3 Pro国际版

不过，目前OPPO官方尚未官宣Find X2 Neo，所以渲染图有待证实。

规格上Reno3 Pro后置4800万支持OIS光学防抖+1300万长焦+800万超广角+200万黑白四摄组成，支持5倍混合光学变焦。

而且Reno3 Pro搭载视频超级防抖，融合光学防抖和电子防抖HIS混合防抖技术，日常拍摄画面稳定清晰。

核心配置上，Reno3 Pro采用6.5英寸90Hz全面屏，搭载高通骁龙765G移动平台，前置3200万像素，电池容量为4025mAh（支持VOOC 4.0闪充，20分钟充电50%），运行Android 10，支持NFC。

OPPO Reno3 Pro搭载立体液冷散热系统，官方介绍，Reno3 Pro定制屏幕覆盖单层铜箔和双层石墨片，同时配上了VC液冷均热板，机身内覆盖多层石墨片，提高散热效率同时保证手机性能稳定不卡顿。【7408288】

（文字图片来自互联网）

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