    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    OPPO手机OPPO Find X2 Pro（12GB/256GB/全网通/5G版）

    OPPO新机Find X2 Neo亮相：或是Reno3 Pro国际版

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，外媒曝光了一张Find X2 Neo渲染图，看起来与Reno3 Pro极为相似，包括正面挖孔、后置四摄，甚至连天线位置都一模一样。

    OPPO新机Find X2 Neo亮相：或是Reno3 Pro国际版
    OPPO新机Find X2 Neo亮相：或是Reno3 Pro国际版

    不过，目前OPPO官方尚未官宣Find X2 Neo，所以渲染图有待证实。

    规格上Reno3 Pro后置4800万支持OIS光学防抖+1300万长焦+800万超广角+200万黑白四摄组成，支持5倍混合光学变焦。

    而且Reno3 Pro搭载视频超级防抖，融合光学防抖和电子防抖HIS混合防抖技术，日常拍摄画面稳定清晰。

    核心配置上，Reno3 Pro采用6.5英寸90Hz全面屏，搭载高通骁龙765G移动平台，前置3200万像素，电池容量为4025mAh（支持VOOC 4.0闪充，20分钟充电50%），运行Android 10，支持NFC。

    OPPO Reno3 Pro搭载立体液冷散热系统，官方介绍，Reno3 Pro定制屏幕覆盖单层铜箔和双层石墨片，同时配上了VC液冷均热板，机身内覆盖多层石墨片，提高散热效率同时保证手机性能稳定不卡顿。【7408288】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO新机Find X2 Neo亮相：或是Reno3 Pro国际版http://news.zol.com.cn/740/7408288.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7408288.html report 808 中关村在线消息：近日据悉，外媒曝光了一张Find X2 Neo渲染图，看起来与Reno3 Pro极为相似，包括正面挖孔、后置四摄，甚至连天线位置都一模一样。OPPO新机Find X2 Neo亮相：或是Reno3 Pro国际版不过，目前OPPO官方尚未官宣Find X2 Neo，所以渲染图有待证实。规格上Reno3...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：OPPO新机Find X2 Neo亮相
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    OPPO Find X2 Pro相关文章

    OPPO Find X2 Pro全面评测：久违的极致旗舰安卓新机皇驾到？Find X2成旗舰新标杆售价5499起 可24期免息分期

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错