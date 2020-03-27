华为P40发布之后 看看外媒如何评价这个国产新旗舰

昨日晚间，全球科技产业聚焦华为P40系列新旗舰发布。华为P40系列的到来，成为手机产业的新高度，并且让中国品牌再次闪耀世界。相信国内很多媒体都已经在华为P40发布之后第一时间发布快速预览和上手开箱体验，我们看看外媒是如何评价华为P40系列的。



华为P40 Pro杰出的拍摄能力

对于最新发布的华为P40系列新旗舰，《福布斯》的作者David Phelan在其上手体验文章中是这样评价的：“叹为观止的设计，杰出的相机！”

具体来看，本次华为P40 Pro+更是将手机摄影技术全面升级——首发索尼IMX 700的5000万像素镜头、10倍无损变焦的潜望式镜头，超感光电影镜头等。



华为P40 Pro杰出的拍摄能力

去年P30Pro上的五倍无损变焦实力已经让人惊叹，而本次华为P40 Pro+又将手机变焦能力再次提升了一个档次，能够实现最高10倍光学变焦，20倍混合变焦，100倍数码变焦，可以说是当下最强的变焦性能手机。

华为P40 Pro+的最后一颗镜头为ToF摄像头自带红外光源，暗光环境下同样可获得准确的景深信息，ToF相比3D结构光能更远的识别距离，自然成了2020年旗舰手机辅助对焦的最佳选择。另外，ToF也有着更丰富的景深信息，带来更好的人像模式拍照体验。



华为P40 Pro杰出的拍摄能力

除了硬件上的升级，本次华为P40 Pro+在算法上也带了了全新的升级。多摄像头能够同时拍摄照片，多颗摄像头协同作用，在经过AI图像引擎的优化能够实现更好的拍摄效果。

整体而言，华为P40 Pro+在拍照上确实堪当“杰出”的评价，基本排名第一已经没有任何悬念

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