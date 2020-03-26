罗永浩带货直播官宣微博被删 显示被多人举报

中关村在线消息：罗永浩今天上午在微博预告，将于4月1日在抖音示范直播带货，但随后该微博就显示被删除，截至发稿时尚未有恢复。





锤子科技官方微博在今天转发了这条微博，但现在原文已经处于被删除状态，并显示“该微博因被多人投诉，根据《微博社区公约》，该微博无法被查看”。

之前的罗永浩微博原文如下：

作为硕果仅存的中国第一代网红，我将于4月1日晚8点在抖音示范直播带货。我们准备了很多好东西，基本上不赚你什么钱，就是交个朋友。看到日历，你会觉得这是愚人节，看到东西，你会觉得这不是愚人节，看到价格，你又会觉得这是愚人节，最后你会觉得这到底是不是愚人节？

关于直播选品，罗永浩此前就曾透露初期将侧重于：1、具有创新特性的数码科技产品；2、优秀文创产品；3、图书；4、兼具设计感和实用性的家居杂货。中间再穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃。

此外，罗永浩团队此前表示，如果没有意外的话，未来直播的时间初期是周播，随后是一周三播，最后是日播。

（7407312）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：罗永浩带货直播官宣微博被删 显示被多人举报http://news.zol.com.cn/740/7407312.html