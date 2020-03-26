早报：动森大卖188万套 特斯拉现金流不乐观

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

云游戏服务逐渐成为市场上的主流，不过竞争也非常激烈。



App Store限制其他云游戏服务 只能用Apple Arcade





据外媒报道，虽然微软和谷歌等公司都推出了备受欢迎的云游戏服务，但受苹果公司App Store应用商店规则的限制，这些服务很难接触到10多亿iOS用户。苹果对用户可以在其设备上访问的应用程序类型，实施了严格的限制，这其中就包括依赖云端的流媒体服务。

随着《集合啦！动物森友会》热卖，Nintendo Switch的缺货问题依旧严重。



任天堂官网上架官翻机 以应对缺货问题





受新冠疫情影响，任天堂Switch游戏机在全世界都出现了缺货的情况，只有Switch Lite供货还比较充足。也许是为了应对缺货，任天堂开始在其官网上销售官方翻新的Switch。任天堂销售的官翻机是老款的Switch，老款的电池续航要更差一些，但它们的售价为259.99美元，比新款便宜40美元。

对于任天堂还有另一个好消息，那就是《集合啦！动物森友会》大卖。

《集合啦！动物森友会》大卖 日本三天销量188万





据日本知名游戏网站Fami通统计，该游戏日本地区前三日的销售总量（不包括数字销售）就达到了1,880,626份，这也是《动物森友会》系列的最佳首周销量成绩。考虑到这款游戏的属性，相信不少玩家都入手了数字版，所以这款游戏的总销量数字肯定会更加惊人。

英国媒体监管机构最近发布的一个观点，听起来有些民科。

英国媒体监管机构称 微波炉会影响WiFi信号





据外媒报道，英国媒体监管机构Ofcom周三表示，在打视频电话、观看高清视频或在线做重要事情时，应避免使用微波炉，因为微波炉会减慢WiFi信号的速度。 这一建议已被纳入了疫情宅家期间改善宽带性能的建议中。

共享经济相比其他领域受到了更多的打击，他们也希望寻求政府的帮助。



共享经济受到打击 Uber与Airbnb希望政府救助零工





近期Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）和家人在旧金山的家中进行自我隔离，他一直在给国会议员打电话请求帮助。这些电话不是为了自己的公司，而是为了那些受疫情影响的司机们。同时，Airbnb也在采取类似的措施，希望政府能够资助Airbnb的房主。

NVIDIA对于他们的GPU非常自信，表示领先了对手两年。

NVIDIA称GPU架构领先对手2年多 会升级12nm工艺





在日前的电话会议上，NVIDIA GeForce业务高级副总Jeff Fisher再次谈到了他们在游戏卡市场上的情况。在他看来，GPU架构要比工艺更重要，尽管NVIDIA当前的显卡还是12nm工艺制造的，但他们比对手的7nm显卡已经领先了两年多时间。

特斯拉一直被指责烧钱，现在他们的现金流确实出现了问题。



特斯拉现金流不容乐观 很难支撑两个季度





近日知名分析师米凯利现在预计特斯拉今年交付约43.4万辆电动汽车，低于花期此前预计的51.7万辆，也低于特斯拉此前预计的50万辆，将特斯拉股票的目标价由312美元下调到了246美元。同时，米凯利预计二季度末，特斯拉的现金将降至53亿美元，如果再出现两个季度类似的情况，应对缓冲的能力就相对有限。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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