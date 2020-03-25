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    苹果CarPlay分屏功能上线 高德地图已适配

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：苹果在今天正式推送iOS 13.4系统更新，其中分屏功能是这次CarPlay最主要的一项改进。此前分屏功能只有苹果自带地图可以实现，本次升级后，第三方第图也可调用该特性，高德地图也将在第一时间进行适配。

    苹果CarPlay分屏功能上线 高德地图已适配

    此次更新后，高德用户可以同时实现地图导航信息以及音乐播放界面同屏展示，并且可以同时快速查看和操作，开车点歌两不误。

    据悉，高德地图与苹果的合作从2012年已经开始，苹果地图在国内的地图数据和服务就一直是由高德地图提供的。此外，在2018年6月份举行的WWDC2018大会上，苹果宣布新版CarPlay将支持第三方应用，高德地图也是国内唯一一家正式适配CarPlay的第三方地图导航。

    目前，苹果CarPlay在国内市场使用的手机映射系统中，凭借操作顺滑、软件支持强大，以及众多车企在车载娱乐系统上的支持，培养了很多具有粘性的用户群体。因此，即便车机系统不带导航和4G车联网功能，只要支持苹果CarPlay，就意味着用户可以随时享受在线的汽车生活。

    使用CarPlay系统，用户通过车载大屏幕就可体验高德地图服务。有分析认为，高德地图的海量用户能够帮助提高CarPlay的用户数量，提升苹果在车载领域的影响力；而CarPlay同样也拓宽了高德地图的使用场景，为驾车用户提供更多个性化的服务。

    （7406962）

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