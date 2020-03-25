中关村在线消息：北京时间3月25日消息，近日知名调研机构IDC发布了一份调研报告，报告中指出尽管目前新型冠状病毒肆虐，对大多数行业都是一个极大的冲击。不过他们认为，平板电脑行业在未来可能会出现新的商机。



受新冠病毒影响 平板电脑行业出现转机

IDC在报告中指出，促使平板电脑行业出现新商机主要来自以下几个原因：

学校/教育机构将会加快电子化教育进程，更多家长接受在线教育模式

随着全国各级学校/教育机构的延迟开学以及网上教学的实施，人们开始意识到平板电脑在教育领域发挥的重要作用。平板电脑相比手机屏幕更大，对视力保护更好。

同时，平板电脑相比PC使用更加便利，价格更有优势而与后台管控软件的结合可以使老师或家长对学生或子女在平板电脑的使用具有更好的掌握和了解。

企业将会更加重视 “未来工作”建设

此次疫情导致很多企业只能安排员工在家办公维持日常运行。但是团队沟通协作困难、网络服务限制、企业内部系统服务器登陆受阻，以及易受家庭环境因素影响等问题严重影响了员工的办公效率。

企业需要更多考虑如何变革工作方式来应对未来类似突发情况。2019年下半年以来，在头牌厂商的带动下，平板电脑逐步向高端化与生产力工具方向发展。这无疑顺应了企业全新的办公潮流。

医院/医疗机构进入新一轮的新建、改建和医疗信息化进程

此次的新型冠状病毒将会进一步促进各级医院的医疗信息化进程，加速医疗信息系统的更新。同时，5G时代的到来也使远程问诊和手术成为现实，因此软件的升级必然也会引领终端硬件的更新换代。

平板电脑凭借大屏和便携性等特点，在整个医疗过程中正发挥着越来越重要的作用。未来医院/医疗机构如果希望能够进入新一轮的新建、改建和医疗信息化进程，那么购入大量的平板电脑是极有可能的。

“宅文化”使得影音和游戏用户对于平板电脑的需求增加

新型冠状病毒使得更多的用户有大量时间待在家中，很多消费者选择追剧，看短视频/直播和游戏等娱乐方式度过这段时间。一些过去的轻度用户也会因此提高对于平板电脑的使用频率，而更新升级现有手中设备成为拉动平板电脑的主要因素。轻度用户会对高清大屏产品的需求激增，无论是娱乐还是学习。同时，有游戏需求的用户也会对高性能小屏平板电脑进行投入。

线下渠道门店的关闭促使大量零售公司转向“直播卖货”

由于线下实体门店容易造成聚集无法正常经营，因此许多线下零售公司开始向线上转型。直播卖货、短视频宣传成为大多数零售公司的选择。而直播卖货和拍摄高质量的短视频都需要更高配置的拍摄设备和配件，因此平板电脑的需求在此时就集中爆发了。

IDC中国高级分析师郭天翔在这份报告中指出，新型冠状病毒的肆虐会进一步影响中国平板电脑市场自2018年以来的良好势头，2020年出货量下降幅度加大。不过总体来说，未来的市场对于平板电脑厂商无疑是一个重要机遇。

各地开始复工复学的当口，平板电脑厂商应该尽可能抓住此次疫情带来的平板电脑需求的红利，并去寻求平板电脑在教育、未来工作、医疗、娱乐和在线直播等方面获得的新商机。

（本文图片来自IDC报告）

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