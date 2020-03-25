中关村在线消息：近日，据外媒 DigiTimes 引业内消息人士的话称，传说中的苹果增强现实AR眼镜正在开发中，且有望于 2022 年与大家见面。



供应商消息 苹果AR智能眼镜或在2022年公布

该报道称台湾地区的供应链已证实了此事，光学元件制造商正在开发中，去年 11 月的时候，The Information 在一份报告中称苹果正在开发两款头戴式装置。

除了将于 2022 年发布的 AR / VR 头戴式装置，还有一款定于 2023 年发布的“全功能”AR 眼镜，彭博社证实了这些计划，Mark Gurman 称其最快可在 2021 年到来。

该消息称苹果首款智能眼镜产品类似于 Facebook 旗下的 Oculus Quest，但外形设计更加时尚，使用了大量的织物和轻质材料来确保该设备长时间佩戴舒适。

预计这款这穿戴设备将具有高分辨率显示屏，允许用户阅读较小的文字、并看到他人站在虚拟对象的前面或后方，软件生态方面，该公司或于 2021 年与第三方开发者接触。

用户希望这款产品能够适合“全天佩戴”，那样可能会让它看起来更像是加厚了边框和电池的高级太阳镜，但最终设计仍有可能发生变化。

早期报道称苹果计划在 2020 年发布 AR 智能眼镜，但现在显然有所推迟，究竟何时推出恐怕只有用时间来验证了。【7406550】

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