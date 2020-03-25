中关村在线消息：近日据悉，物流巨头UPS已与德国无人机制造商Wingcopter联手，将新型垂直起降无人机运入美国天空。







UPS与Wingcopter合作开发下一代多功能运输无人机

自2019年7月正式启动以来，UPS Flight Forward与无人机制造商建立了首次合作关系。此次合作被视为迈向建立多种交付无人机机队的重要第一步。



UPS先进技术集团的巴拉·格内什表示：“无人机运送并非一刀切。我们与Wingcopter的合作为我们在新的用例中启动无人机交付服务铺平了道路。

UPSFlight Forward正在建立技术合作伙伴网络，以扩大我们为客户服务的独特能力并扩大我们在无人机交付方面的领导地位。”

Wingcopter无人机可以像直升机一样垂直起飞，然后在适当的高度转换为固定翼水平飞行。当它们到达目的地时，无人机再次过渡以进行垂直降落。

这家初创公司的电动倾斜旋翼无人机可以以每小时150英里（240公里/小时）的速度自主飞行，续航里程为75英里（120公里），甚至可以在风速高达44英里/小时44英里（70公里/小时）的情况下飞行。

该公司已经证明其无人机有能力超越视线范围，包括向北海的一个岛运送胰岛素，以及向南海的瓦努阿图岛的医疗中心运送疫苗。快递巨头DHL还利用Wingcopter无人机在坦桑尼亚进行了一个项目。

这项最新的合作伙伴关系旨在使Wingcopter无人机获得美国监管机构的认可，以进行交付飞行，同时致力于为美国及其他地区开发下一代包裹交付无人机。以下视频详细介绍了Wingcopter的技术。【7406516】

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