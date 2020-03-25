早报：美科技股开盘普遍上涨 SpaceX推迟卫星发射

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果昨天跌下去的市值，今天又涨回来了。



美股开盘普遍上涨 苹果重回万亿美元俱乐部





当地时间周二的时候，美国科技股开盘普遍上涨，苹果、微软、谷歌的涨幅都在5%左右。尤其是苹果股价上涨5.09%，总市值10317.38亿美元，重回万亿美元俱乐部。同时，微软上涨5.77%，总市值10939.02亿美元。

小米近期公布了Redmi K20销量情况，拉来了不少新用户。



Redmi K20全球销量突破500万 半数为Redmi新用户





在昨天的Redmi K30发布会上，Redmi品牌总经理卢伟冰表示：自去年5月28日发布Redmi K20系列到今年2月24日Redmi K20系列完美谢幕，9个月Redmi K20系列全球销量突破500万，其中50%是没有买过Redmi品牌的新用户。

在新型冠状病毒肆虐之际，Disney+在欧洲正式上线。

Disney+欧洲正式上线 每月5.99英镑





据外媒MacRumors报道，迪士尼旗下流媒体服务Disney+正式在英国、西班牙、意大利、德国、爱尔兰、瑞士和奥地利上线。通过Disney+流媒体服务，用户可以通过网络浏览器、电视、移动终端设备等方式在线观看迪士尼大片。英国和欧洲地区的订阅价格为每月5.99英镑/6.99欧元，而年度订阅价格为59.99英镑/69.99欧元。



新冠疫情肆虐，已经影响到了卫星发射行业。



受疫情影响 SpaceX无限期推迟阿根廷卫星发射





据外媒报道，在阿根廷实施严格的旅行限制后，太空探索技术公司SpaceX为该国进行的SAOCOM 1B卫星发射计划遭到无限期推迟。这是新冠病毒大流行给SpaceX带来的首个恶果。不过，一旦阿根廷航天局为SAOCOM 1B的发射做好了准备，这项任务仍将创造一项新的历史。

爱尔兰政府之前曾经补征了苹果的144亿美元税款，不过现在他们无法动用这144亿美元。



爱尔兰政府：无法动用苹果144亿美元税款抗疫





在新冠病毒疫情快速蔓延之际，一些政府官员建议爱尔兰政府动用苹果公司之前补缴的144亿美元税款。但爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）近期表示，这在法律上是不可能的，原因是他们还需要等待上诉案的结果。

金山办公今天公布了一项全新的人事任免。



金山办公官宣 任命雷军为名誉董事长





金山办公3月24日晚公告，公司于3月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任雷军为公司名誉董事长。雷军目前担任公司董事、战略委员会委员职务。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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