中关村在线消息：近日据外媒AppleInsider消息，苹果公司周一向开发人员宣布，苹果将在今年晚些时候在另外20个国家/地区扩展对App Store的访问，使受支持的国家/地区总数达到175个。



苹果在下半年向20个新国家或地区推App Store支持

App Store应用商店已经为开发者带来了超过1550亿美元的收入，目前在全球155个国家或地区可用。从4月开始，该列表将增加20个新国家/地区。

苹果在向应用开发人员提供的更新中说，开发人员需要接受更新的程序许可协议和付费应用程序协议，然后他们的应用程序才能出现在新国家/地区。

但苹果尚未宣布哪些特定国家/地区正在获得App Store，在完成这些步骤后，开发人员可以简单地在“定价和可用性”版块中选中“新国家或地区”框。

苹果公司建议开发人员在2020年4月10日之前完成这些步骤，以确保他们的应用程序能够按时顺利地向这些新国家/地区推出。

用户可以在苹果官网上找到受支持的国家和地区的完整列表，截至发稿前该页面尚未对新区域进行更新。【7405591】

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