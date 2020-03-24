Redmi K30 Pro开启预约 起售价或为3699元

中关村在线消息：今天下午，Redmi红米将召开线上发布会，正式发布其首款5G旗舰——Redmi K30 Pro系列。目前，该机已正式开启预约，日前有爆料显示该机的起售价或为3699元。



Redmi K30 Pro开启预约

综合目前已知消息，Redmi K30 Pro系列拥有变焦版和标准版两款机型，两者配置基本一致，仅在后置相机方面略有区别。其正面均采用了三星AMOLED屏幕，拥有5000000:1的对比度，最高亮度达可达800nit，峰值亮度达1200nit，同时还获得了HDR10+认证和国莱茵TüV全局护眼认证。



Redmi K30 Pro官网售价曝光

拍照方面，Redmi K30 Pro变焦版将配备后置四摄模组，其中主摄为6400万像素的索尼IMX686传感器，拥有3倍光学变焦长焦镜头，支持3倍光学变焦+30倍数码变焦+支持SAT（平滑变焦），同时该机还配备了主摄和长焦镜头的双OIS光学防抖技术，在使用主摄和长焦镜头拍摄的时候，能为用户提供稳定的画面，有效抵消手机抖动产生的模糊影响。



Redmi K30 Pro变焦版支持30倍数码变焦

配置方面，Redmi K30 Pro两个版本则保持一致，核心均搭载骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，应用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存技术，以及3435mm2超大面积的VC液冷散热，在常温状态下的安兔兔跑分可达610296分。【7405515】

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