OPPO Find X2 Pro兰博基尼版开售 12999元

中关村在线消息：OPPO 在3月初正式发布了 Find X2 系列旗舰手机，随后更是推出了与兰博基尼联合推出的——OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版，该机已于今日10点正式开售，配备12GB+512GB存储组合，售价12999元。



OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版开售

据OPPO官方介绍，OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版以兰博基尼旗舰超跑Aventador SVJ Roadster为设计灵感，在机身设计上采用了热锻玻璃工艺来模拟跑车的空气动力线条，并配备了兰博基尼经典的碳纤维纹理，用机身上的细节来展现超跑的机械和科技美感。



OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版设计灵感来自旗舰跑车

配置方面，OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版则与普通版基本一致，正面均采用6.67英寸3K显示屏，屏幕刷新率为120Hz，采样率为240Hz；后摄采用4800万广角+4800万超广角+1300万潜望式超长焦的三摄方案，支持双OIS防抖+EIS电子防抖+视频超级防抖Pro。



OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版由内至外完全定制

核心方面，OPPO Find X2 Pro 兰博基尼版搭载高通骁龙865处理器，并搭配骁龙X55 5G基带，支持SA、NSA双模5G网络，配备LPDDR5内存和UFS 3.0闪存规格；机身内置4260mAm电池，支持65WSuperVOOC 2.0超级闪充，38分钟即可将手机电量全部充满。【7405511】

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