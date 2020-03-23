三大运营商被责令整改：套路太多、骚扰太多成主要原因

近日，三大运营商整改备受关注。中央第六巡视组对中国移动通信集团有限公司党组进行了常规巡视。中国移动存在“不知情定制等侵害群众利益”、“会议多、文件多、营业厅员工加班多”、“一线网点多为外包合作经营”、“服务质量不高”等问题。

中国移动表示，自2019年3月中央第六巡视组开展巡视以来，通过缩减厅店面积、转岗营业人员、关停并转不能盈利的亏损厅店，节约了成本；将积极推动简化资费、资费自选模式试点、在售资费全量公示和简化套餐变更互斥规则等举措，促进透明消费等。

中国移动还称，会将客户满意度全面纳入2019年公司相关单位绩效考核中，并由10分增加到15分，扩大考核范围，以提高服务质量不高的问题。并针对一线网点多为外包合作经营且管理跟不上的问题，将多家严重违规渠道纳入黑名单，其中有53家已解除合作。

2019年3月27日至6月15日，中央第六巡视组对中国联合网络通信集团有限公司党组开展了常规巡视。中国联通存在“套餐数量多、看不懂、选择难”、“虚拟运营商骚扰电话偏多”、“小金库”问题屡禁不止等问题。

中国联通对此表示，持续加大线上线下产品清理力度，及时下架不符合市场需求产品；简洁、全面公示在售套餐完整内容，优化套餐规则；加快解决骚扰电话投诉多、不知情定制投诉，特别是整治虚拟运营商骚扰电话偏多问题；制定整改目标，重点约谈问题省分公司，建立通报机制等。

同时，对过往的小金库问题线索进行检查。针对处分决定不宣布不归档问题较多以及做出处分决定后未扣发绩效工资等问题，组织专项检查组对省级分子公司进行了现场检查，对相关问题进行整改。

2019年3月28日至6月15日，中央第六巡视组对中国电信集团有限公司党组开展了常规巡视，中国电信存在“套餐复杂、用户难选择”、“新老用户不同权、虚假宣传不限流量”、“骚扰电话垃圾短信”、“APP获取权限不规范”等问题。

中国电信表示，持续清理低效销售品，大幅压降在售公众套餐数量；明确门店分类办理权限，1-3级厅实现同店同权，全面落实新老用户不同权、不限量宣传“五不准”要求；持续强化端口集中审批报备，严格执行违规立即关停，不断提升垃圾短信拦截管控效率；建立面向客户的增量自营APP评估报备机制，组织开展相关培训等。

此外，中国电信对5家涉及虚假宣传不限量的问题门店整改，并改善集团信访举报电话长期无人接听、形同虚设问题，更实现骚扰电话拦截功能，提供谢绝来电定制服务。



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